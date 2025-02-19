В рамках доступного: в России предложили индексировать пороги НДФЛ

— Замедленная индексация или ее отсутствие — хороший способ не слишком откровенно повышать налоговую нагрузку, от которого государство вряд ли откажется. Размеры вычета на недвижимость не повышали с 2009-го, а у девелоперов огромные лоббистские возможности и потери от этого вычета незначительные. С чего бы корректировать только что введенную прогрессию? — отметит он.