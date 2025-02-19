В рамках доступного: в России предложили индексировать пороги НДФЛ

Налоговая нагрузка
Минэк каждый год устанавливает индекс-дефлятор для учета годовой инфляции в некоторых налогах, сборах и обязательных платежах. Его размер зависит от инфляции, а его величина отличается по отраслям.
«Предусмотреть механизм ежегодной индексации порогов, при которых начинают взиматься повышенные ставки НДФЛ от 15 до 22%, ориентируясь на динамику индекса-дефлятора», — говорится в резолюции РСПП.
Союз также предложил расширить применение федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ): увеличить лимит выделенных средств со 100 млрд до 500 млрд рублей, увеличить отраслевой охват ФИНВ, а также размеры вычета с 3 до 10%. Помимо этого, РСПП считает необходимым начать проработку введения механизма семейного налогообложения, увязав налоговые льготы с числом детей.
Предложение РСПП по индексации вполне логично, но, скорее всего, шансы, что его примут сейчас, малы, заявил «Известиям» главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.
— Замедленная индексация или ее отсутствие — хороший способ не слишком откровенно повышать налоговую нагрузку, от которого государство вряд ли откажется. Размеры вычета на недвижимость не повышали с 2009-го, а у девелоперов огромные лоббистские возможности и потери от этого вычета незначительные. С чего бы корректировать только что введенную прогрессию? — отметит он.
Другой план РСПП — расчет НДФЛ на уровне домохозяйства — будет, вероятно, реализован, но не сразу, считает эксперт.
— «Налоговый кешбэк», вводимый с этого года для небогатых семей, — первый шаг к более справедливому обложению домохозяйств, а не работников, — заметил Антон Табах.
Изменение поступлений
Ежегодная индексация пороговых сумм доходов для прогрессивной шкалы НДФЛ с учетом инфляции может привести к снижению налоговых поступлений, заявил «Известиям» ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.
— Это связано с тем, что границы ставок будут увеличиваться и часть доходов, которые ранее облагались повышенным налогом, останется в пределах более низких ставок, — пояснил он.
Кроме того, по его словам, сейчас многие компании перешли на «белые» зарплаты, так как действуют различные налоговые послабления, введенные еще во время пандемии.
— Однако если налоговая нагрузка снова начнет расти, бизнес может искать способы оптимизации затрат, что, возможно, спровоцирует рост «серых» схем выплаты зарплат. В итоге государственный бюджет может недополучить часть налогов, а эффект от индексации окажется противоположным ожидаемому, — подчеркнул эксперт.
Прогрессивную шкалу НДФЛ расширили с 2025 года. Ставка для доходов до 2,4 млн рублей осталась прежней — 1%; до 5 млн рублей — 15%. Доход от 5 млн до 20 млн рублей облагается по ставке 18%, до 50 млн рублей — 20%, а доход свыше 50 млн рублей — по ставке 22%.
Вместе с тем повышенные ставки распространяются не на весь доход, а только на часть, превышающую пороговые уровни, которые указаны в законе и не предусматривают индексации.
«Известия» направили запросы в ФНС, Минэк и РСПП, но на момент публикации ответы получены не были.
Инфляционный рост
Переход к ежегодной индексации пороговых величин дохода, при достижении которых возрастает ставка НДФЛ, следует рассматривать как актуальный и правильный шаг в развитии подоходного налогообложения на территории России, считает старший научный сотрудник лаборатории исследований налоговой политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Громов.
— Надо учитывать, что задача прогрессивной шкалы состоит в распределении налоговой нагрузки сообразно уровню благосостояния физических лиц, индикатором которого в данном случае выступает личный доход. Рост этого дохода может быть реальным и инфляционным. Инфляционный рост не делает налогоплательщика более богатым, в связи с чем к нему не должны применяться более высокие ставки налога, — сказал «Известиям» эксперт.
В то же время фиксация порогов в условиях нынешних темпов инфляции, по его мнению, создает риски снижения фискального потолка, то есть увеличения доли граждан, которые, не становясь богаче, будут вынуждены отдавать в бюджет больше денег с номинально возрастающего, но поглощаемого инфляцией дохода.
Индексация призвана защитить права граждан, чьи доходы близки по сумме к порогам повышенных налоговых ставок, от избыточного налогообложения, напомнил Владимир Громов.
— Поэтому она не несет каких-либо угроз для интересов бюджетной системы, но позволит избежать рассинхронизации размера налоговых изъятий с реальной величиной заработка. Более того, формирование прогрессивной шкалы на значениях дохода, адекватных текущему уровню цен, снизит у работодателей мотивы для сокрытия фактических размеров оплаты труда и в перспективе поможет стабилизировать процесс легализации налоговой базы, — отметил он.
Сейчас в условиях относительно высокой инфляции уже в течение 2025−2026 годов под повышенное налогообложение могут попасть представители профессий, которые сложно отнести к высокооплачиваемым, заявила «Известиям» завкафедрой бухгалтерского учета, аудита и налогообложения ГУУ, доктор экономических наук Марина Карп. Применение индекса-дефлятора к прогрессивной шкале налогообложения приведет к увеличению порогов дохода, при которых применяются повышенные ставки НДФЛ.
— Таким образом, налоговая нагрузка граждан не будет расти из-за увеличения доходов в связи с инфляцией. Например, по данным Росстата инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%. Значит, пороги шкалы НДФЛ будут выглядеть следующим образом при применении такого индекса-дефлятора: до 2,738 млн рублей — 13%, от 2,738 млн до 5,476 млн рублей — 15%, от 5,476 млн до 21,904 млн рублей — 18%, от 21,904 млн до 54,760 млн рублей — 20%, а доходы свыше 54,760 млн рублей — 22%, — сообщила эксперт.
Центральный банк России повысил прогноз инфляции на текущий год до 7−8% с 4,5−5%. Прогноз инфляции от Минэкономразвития на 2025 год составил 4,5%.
При индексации пороговых сумм увеличится лишь номинальная величина налога, сообщил «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Реальный объем поступлений (по ППС, то есть с учетом инфляции) будет оставаться на прежнем уровне. Мера направлена в том числе на уменьшение выплат зарплат по «серым» схемам (в обход налогообложения).
— Отсутствие индексации порога негативно скажется на реальных доходах граждан и организаций. Средняя зарплата, к примеру, в Москве в перспективе нескольких лет превысит порог 200 тыс. рублей (2,4 млн рублей в год). Вслед за ней и медианная зарплата, что будет означать, что большая часть сотрудников организаций будет платить налог по ставке 15%. Это существенно повысит долю организаций, пытающихся незаконно уйти от уплаты части налога, уплачиваемого работодателем за сотрудника, — отметил он.