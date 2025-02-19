Набиуллина выступила на форуме по кибербезопасности: важное из заявлений председателя ЦБ

Кредитное мошенничество
Масштабы кредитного мошенничества продолжают расти, заявила Набиуллина. По словам главы ЦБ, за последний год так было похищено 40% от всех украденных у граждан средств.
«Масштаб кредитного мошенничества вырос. По нашим оценкам, кредитные деньги, которые выводятся мошенниками, составляют около 40% всех похищенных у граждан средств. В прошлом году это было около 20%», — отметила она.
Вирусы «в помощь»
Председатель Банка России также указала, что около 40−50% всех хищений за последние шесть месяцев совершается с помощью вирусов.
Мы закрываем одну брешь, мошенники находят другую. Мошенничество остается повседневной угрозой и одной из самых беспокоящих общество. Так, очень опасная тенденция возникла во второй половине прошлого года, начал распространяться вирус с функцией удаленного доступа к телефону.
Вирус мимикрирует под разные безобидные программы. Как пояснила глава ЦБ, мошенники с его помощью какое-то время наблюдают за телефоном и затем удаленно открывают банковское приложение и «потрошат счета без остатка».
«По нашим данным, последние полгода примерно 40−50% со счетов совершается именно так», — отметила она.
Популярность курьеров
Глава регулятора добавила, что злоумышленники стали чаще выводить похищенные деньги наличными через курьеров на фоне роста стоимости дропперских карт с 10−15 до 70 тысяч рублей.
«Издержки мошенников растут. Мы видим, что, например, стоимость дропперской карты на черном рынке выросла кратно с 10−15 до 70 тыс. рублей. Поэтому мошенники стали чаще выводить похищенные деньги наличными через курьера», — пояснила председатель Банка России.
Занижение уровня
Многие банки, по словам Набиуллиной, занижали существующий уровень мошенничества и не направляли в базу данных обращения обманутых клиентов.
Многие банки занижали существующий уровень мошенничества и не направляли в базу данных обращения обманутых клиентов под тем предлогом, что человек, пусть под влиянием обмана, но ведь сам перевел. Где же здесь без согласия?
Председатель ЦБ отметила, что регулятору пришлось применять надзорные меры и наказывать некоторые банки. Кроме того, ЦБ уточнил юридическое понятие мошеннических действий — «не просто операция без согласия, а без добровольного согласия».
При этом, подчеркнула Набиуллина, российские кредитные организации стали более полно и корректно передавать данные о мошенничестве в 85% случаев, это лучше, чем год назад.
«Надо признать, что 85% — это не 100%, поэтому мы продолжим работать, индивидуально подтягивая качество данных у отстающих банков», — сказала она.
Как бороться
Набиуллина указала на необходимость скоординированных на общегосударственном уровне мер для защиты от мошенников.
«Пришло время хорошо скоординированных мер на общегосударственном уровне. Именно на это нацеливает нас президент», — сказала она.
Кроме того, Банк России обяжет кредитные организации с октября этого года внедрить «спецкнопку» для жалоб на мошеннические действия.
Регулятор также, подчеркнула Набиуллина, потребовал от банков до конца первого квартала устранить риски хищения средств граждан через свои приложения из-за вирусов с функцией удаленного доступа.
Банк России, добавила его глава, поддерживает инициативу МВД по уголовному преследованию дропперов.
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