Набиуллина рассказала о новых мерах по борьбе с мошенниками

«Вы знаете, мы хотим ввести механизм, по которому банки могли бы предусматривать, если заключается договор с подростком, а сейчас такая возможность есть, уведомление родителей о том, что ребенку выдана карта, об операциях по ней, и так до совершеннолетия. И, конечно, вот эту опасную тенденцию надо по вовлечению, когда молодые люди совершенно не понимают, что они становятся участниками, по сути дела, преступления, надо предотвратить», — отметила Набиуллина.