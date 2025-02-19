Набиуллина рассказала о новых мерах по борьбе с мошенниками

«Пришло время хорошо скоординированных мер на общегосударственном уровне. Именно на это нацеливает нас президент», — подчеркнула Набиуллина на открытии форума «Кибербезопасность в финансах», который проходит с 19 по 21 февраля в Екатеринбурге.
Так, сказала она, Банк России поддерживает инициативу МВД о введении уголовной ответственности для дропперов.
«Мы выступаем за то, чтобы ответственность дропперов была не только материальная, о которой вы говорите, когда они должны возвращать средства, но мы поддерживаем инициативу правоохранительных органов в виде уголовной ответственности дропперов. Но что здесь действительно беспокоит, и о чем говорили в начале сессии, это то, что в дропперство вовлекаются молодые люди, подростки и несовершеннолетние очень активно», — подчеркнула глава регулятора.
По ее словам, эта проблема носит опасный характер, и к ней должны проявлять внимание не только родители, но и финансовые организации.
«Вы знаете, мы хотим ввести механизм, по которому банки могли бы предусматривать, если заключается договор с подростком, а сейчас такая возможность есть, уведомление родителей о том, что ребенку выдана карта, об операциях по ней, и так до совершеннолетия. И, конечно, вот эту опасную тенденцию надо по вовлечению, когда молодые люди совершенно не понимают, что они становятся участниками, по сути дела, преступления, надо предотвратить», — отметила Набиуллина.
Она добавила, что с октября 2025 года Банк России введет обязательное требование для банков установить в своих приложениях «спецкнопку» для подачи жалоб на мошеннические действия.
«Что в силах банковской системы? Это максимально, например, упростить подачу заявлений в банк о мошенничестве. Сейчас это не такая простая процедура. Для этого мы, например, планируем обязать банки с октября месяца внедрить в свои приложения так называемую “спецкнопку”, чтобы пострадавшим не приходилось идти в отделение банка. Они могли [бы] прямо в приложении подать заявление о мошеннической операции и там же в режиме онлайн получить нужную справку для обращения в полицию», — пояснила глава регулятора.
Кроме того, ЦБ потребовал от банков до конца первого квартала 2025 года устранить риски хищения средств граждан через мобильные приложения из-за вирусов, обладающих функцией удаленного доступа.
«Приложения некоторых банков надежно защищены от вирусов удаленного доступа, но у других банков такой защиты нет. Мы будем работать над тем, чтобы все банки эту проблему устранили как можно быстрее, максимум к исходу этого квартала», — сказала председатель ЦБ.
Эльвира Набиуллина также отметила, что за последнее время до 40−50% всех случаев хищений денежных средств у граждан совершаются с использованием вирусов удаленного доступа к устройствам.