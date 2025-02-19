МВД попросило разрешить без суда блокировать сомнительные переводы денег

С июля 2024 года банки должны приостанавливать перевод на два дня, если информация о получателе средств содержится в черном списке ЦБ — базе данных регулятора о случаях и попытках мошеннических операций. В обратном случае банк будет обязан вернуть клиенту деньги в течение месяца.