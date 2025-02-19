Набиуллина сообщила о приостановке банками 300 тыс. переводов ежемесячно

ЦБ собирает базу с мошенническими реквизитами на основе данных, полученных от банков и других операторов платежных систем. В ней содержится информация о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств. Если компания или физлицо не согласны с включением их реквизитов в базу данных, то они могут обратиться в обслуживающий банк или подать заявление на сайте Банка России. Кроме дроперов в мошенническую базу ЦБ попали и данные легальных клиентов, из-за чего у них возникли проблемы с обслуживанием в кредитных организациях. Как поясняли источники РБК, физические лица могли оказаться в этой базе, если их персональные данные были слиты и затем использованы мошенниками для открытия счетов для вывода средств.