Адвокат разъяснила, как получить социальный вычет по расходам на лечение

Социальные вычеты предоставляются налогоплательщикам для уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Одним из наиболее популярных видов социальных вычетов являются вычеты по расходам на лечение и приобретение медикаментов. О том, какие суммы можно получить в рамках такого вычета и как правильно его оформить, «Российской газете» рассказала адвокат Марьяна Хаджиева.