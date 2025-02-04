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Трамп решил создать суверенный фонд благосостояния: что надо знать

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о создании суверенного фонда благосостояния для увеличения дохода для правительства. Хотя это значительное изменение подхода США к иностранным инвестициям, пока неясно, как этот фонд будет работать, сообщает The Hill.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Что следует знать о плане Трампа, The Hill рассказывает в статье.

Что такое суверенный фонд благосостояния?

Суверенные фонды благосостояния — это инвестиционные фонды, которые создают правительства для управления государственными активами. В такие фонды часто передают излишки федеральных доходов, которые получают за счет природных ресурсов государства.

Например, Норвегия и несколько государств Персидского залива направляют в суверенные фонды благосостояния доходы от нефти и газа. Китай финансирует свой фонд в основном за счет положительного сальдо торгового баланса с другими странами, что приносит Пекину востребованную иностранную валюту.

Некоторые суверенные фонды благосостояния могут использоваться для широкого спектра целей, например для стабилизации цен или финансирование целей внутренней политики. Другие фонды работают больше как традиционные инвестиционные фонды и специализируются на прибыльных или стратегических инвестициях за рубежом.

Сейчас в США нет суверенного фонда благосостояния, но в 21 штате есть свои версии фондов благосостояния. Крупнейшие из них финансируются за счет доходов от природных ресурсов и используются для финансирования образования и других государственных операций.

Почему Трамп считает, что такой фонд нужен?

Трамп поддержал эту идею как способ увеличить благосостояние США на фоне планов своей администрации продлить налоговые льготы, ослабить финансовое регулирование и резко сократить численность федерального правительства.

Он также сказал, что фонд благосостояния можно использовать для покупки контрольного пакета акций TikTok. Это поможет сохранить доступ к приложению и «вырвать» его из-под контроля китайской компании.

Двухпартийный интерес к созданию фонда

Первой разрабатывать план создания фонда начала администрация Джо Байдена. Они работали над созданием фонда, который бы специализировался на инвестициях в цепочку поставок и энергетическую инфраструктуру.

В прошлом году член палаты представителей, демократ от Кентукки Морган Макгарви внес законопроект, который призывает изучить возможность создания суверенного фонда благосостояния США. «Американцы заслуживают правительство, которое не просто лидирует в XXI веке, но и строит планы на XXII век», — объяснил он свою идею.

Как США инвестируют за рубежом

Сейчас большинство инвестиций за рубежом США осуществляют через Корпорацию финансирования международного развития (DFC). Это независимое агентство, которое было создано в 2018 году в результате слияния двух других федеральных учреждений.

Илон Маск уже изучал возможность превращения DFC в суверенный фонд благосостояния и расширения инфраструктуры, уже созданной Трампом во время его первого президентского срока. Но эксперты Центра глобального развития (CGD) предупреждают, что текущий фонд слишком мал, чтобы конкурировать с суверенными фондами благосостояния, и должен заниматься своими собственными задачами.

Эксперты CGD в январском анализе отметили:

Мы рассчитываем, что при администрации Трампа стратегические интересы США за рубежом поднимутся в пресловутом списке приоритетов… Но существует риск постановки слишком большого количества нереалистичных задач, которые могут потопить молодое агентство.

Клеменс Лэндерс, Эрин Коллинсон, Джастин Херли
эксперты CGD

Откуда США возьмут средства?

США является мощным в финансовом плане государством. Доллар — лидирующая в мире резервная валюта. Американские рынки капитала остаются стабильными на протяжении почти двух десятилетий, а триллионы долларов, вложенные в казначейские облигации США, поддерживают мировую финансовую систему.

Однако США не хватает важнейшего компонента любого суверенного фонда благосостояния: наличных средств в большом количестве.

Сейчас Министерство финансов США принимает чрезвычайные меры, чтобы не допустить дефолта по долгу, который превышает 36 трлн долларов. В ближайшее время страна вряд ли сможет добиться профицита бюджета, а это значит, что правительство должно использовать наличные средства для погашения долгов.

Трамп предложил финансировать суверенный фонд благосостояния за счет торговых пошлин, а министр финансов Скотт Бессент в понедельник заявил, не вдаваясь в подробности, что США «могли бы монетизировать активы» федерального баланса.

Однако эксперты CGD считают, что, во-первых, «никакие сопоставимые потоки доходов на федеральном уровне не могут быть использованы для капитализации» суверенного фонда благосостояния. А во-вторых, по их мнению, «учитывая опыт США, предложение на основе гипотетического будущего профицита бюджета нереалистично».

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.