Трамп решил создать суверенный фонд благосостояния: что надо знать

Суверенные фонды благосостояния — это инвестиционные фонды, которые создают правительства для управления государственными активами. В такие фонды часто передают излишки федеральных доходов, которые получают за счет природных ресурсов государства.

Например, Норвегия и несколько государств Персидского залива направляют в суверенные фонды благосостояния доходы от нефти и газа. Китай финансирует свой фонд в основном за счет положительного сальдо торгового баланса с другими странами, что приносит Пекину востребованную иностранную валюту.

Некоторые суверенные фонды благосостояния могут использоваться для широкого спектра целей, например для стабилизации цен или финансирование целей внутренней политики. Другие фонды работают больше как традиционные инвестиционные фонды и специализируются на прибыльных или стратегических инвестициях за рубежом.

Сейчас в США нет суверенного фонда благосостояния, но в 21 штате есть свои версии фондов благосостояния. Крупнейшие из них финансируются за счет доходов от природных ресурсов и используются для финансирования образования и других государственных операций.