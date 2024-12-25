Директор Morgan Stanley: дефицит бюджета и госдолг несут риски для экономики США

В ответ на вопрос журналиста об актуальных рисках для мировой экономики банкир заявил, что один из них связан с исполнением бюджета новой администрацией избранного президента США Дональда Трампа, а другой — с геополитическими аспектами. «При новой администрации существуют риски для исполнения бюджета. Как вы знаете, у нас, помимо громадного общего долга, значительный бюджетный дефицит», — сказал Пик в интервью японскому изданию Nikkei Asia. Он уточнил, что замедление экономического роста на фоне роста инфляции, то есть стагфляция, может стать серьезной проблемой, поэтому Федеральная резервная система США «должна действовать разумно и осмотрительно», оценивая реальный уровень роста цен.