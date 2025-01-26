Белый дом хочет передать TikTok американской корпорации Oracle

21 января Трамп подписал указ о видеосервисе TikTok, откладывающий введение запрета на соцсеть на 75 дней. Президент отметил, что в США есть «проблемы посерьезнее», чем возможная слежка со стороны Китая за пользователями сервиса. Он подчеркнул, что подписанное соглашение дает ему право продать TikTok или закрыть.