Белый дом хочет передать TikTok американской корпорации Oracle

По данным источников NPR, администрация Трампа разрабатывает стратегию спасения TikTok, в рамках которой Oracle и группа сторонних инвесторов фактически получат контроль над работой приложения по всему миру.
Согласно условиям сделки, которую в настоящее время обсуждает Белый дом, китайская компания ByteDance сохранит миноритарный пакет акций. При этом Oracle, которая уже обеспечивает основу онлайн-инфраструктуры TikTok, будет контролировать алгоритмы приложения, сбор данных и обновление программного обеспечения.
19 января TikTok заблокировали в США. Сервис пропал из магазина Apple, а при попытке зайти в само приложение появлялось объявление: «Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США». Однако спустя 12 часов оно снова заработало после обещания Трампа.
21 января Трамп подписал указ о видеосервисе TikTok, откладывающий введение запрета на соцсеть на 75 дней. Президент отметил, что в США есть «проблемы посерьезнее», чем возможная слежка со стороны Китая за пользователями сервиса. Он подчеркнул, что подписанное соглашение дает ему право продать TikTok или закрыть.