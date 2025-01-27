Россиянам объяснили, можно ли остаться дома из-за плохого самочувствия без больничного

По общему правилу, если работник не выходит на работу из-за болезни и не предоставляет подтверждающий документ, это считается нарушением трудовой дисциплины и может повлечь негативные последствия — вплоть до увольнения за прогул. А прогул — это отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд в течение рабочего дня.
Оплата больничного и право на пособие по временной нетрудоспособности также возможны только при наличии официально оформленного листка нетрудоспособности. Это, как объясняет юрист, регламентируется законом «Об обязательном социальном страховании», согласно которому пособие выплачивается на основании документа, выданного медицинской организацией.
Без больничного листа или уведомления работодателя дни отсутствия на работе не оплатят, а право на получение пособия будет утрачено.
Вместе с тем, многие работодатели сейчас указывают в трудовых договорах, правилах внутреннего трудового распорядка или иных локальных нормативных актах несколько дней в году (как правило, от 3 до 7), когда работник может болеть и не брать больничный. Для этого надо поставить в известность своего непосредственного руководителя в соответствии с утвержденной процедурой.
Если работник заболел, надо при первой возможности в письменном виде уведомить непосредственного руководителя (по электронной почте, через мессенджер, СМС) и обратиться в медицинское учреждение для оформления листка нетрудоспособности.
«Современные технологии, в том числе телемедицина, позволяют сделать это оперативно и в некоторых случаях даже дистанционно», — заключает Юлия Паушкина.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».