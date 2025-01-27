Россиянам объяснили, можно ли остаться дома из-за плохого самочувствия без больничного

По общему правилу, если работник не выходит на работу из-за болезни и не предоставляет подтверждающий документ, это считается нарушением трудовой дисциплины и может повлечь негативные последствия — вплоть до увольнения за прогул. А прогул — это отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд в течение рабочего дня.