Рекорды Мосбиржи: сколько россиян еще станет инвесторами

Кроме этого, ЦБ РФ вскоре перейдет к снижению ставки. Можно рассчитывать и на новые IPO, в том числе госкомпаний, и другие действия по развитию рынка со стороны государства. «Учитывая цели по росту капитализации рынка, поставленные в президентском указе, все это делает крайне вероятным сценарий заметного роста широких классов активов как в краткосрочной, после начала смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, так и в долгосрочной перспективе. А значит — практически неизбежен и рост объемов торгов», — отметил Борис Копейкин.