Россиянам напомнили о новых налогах в 2025 году

В первую очередь юрист отметила новый для России туристический налог, который ввели, чтобы сохранить культурное наследие и развитие инфраструктуры.
«Уплата этого сбора ляжет на плечи всех владельцев гостиниц, хостелов и иных подобных помещений, которые включены в специальный реестр средств размещения. Размер туристического налога будет определяться муниципалитетами регионов самостоятельно. Известно, что на 2025 год максимальная ставка составляет всего 1%», — рассказала Датаева.
Важнейшим элементом налоговой реформы в 2025 году является переход на прогрессивную шкалу ставок НДФЛ.
«Ранее ставки по данному виду налога равнялись 13% и 15%. Сегодня ситуация стала кардинально иной, и, к примеру, для ставки в 15% планка доходной части снизилась с 5 до 2,4 млн рублей. Теперь такая ставка установлена для тех, кто заработал за год от 2,4 до 5 млн рублей. Соответственно доходы выше подпадают под иные ставки: от 5 до 20 млн рублей в год — 18%, от 20 до 50 млн рублей в год — 20%, свыше 50 млн рублей в год — 22%. Если же доход гражданина за год менее 2,4 млн рублей, ставка будет минимальной и составит 13%», — отметила эксперт.
Она обратила внимание, что налог по повышенным ставках нужно будет платить не со общей суммы дохода, а только суммы, превышающей порог конкретной ставки. Для работников, занятых в условиях Крайнего Севера и на территориях, приравненных к нему, а также участников СВО предусмотрены льготы — ставки, равные 13% и 15% для доходов в пределах 5 млн рублей.
Помимо этого, гражданам предлгается опробовать новый режим налогообложения — АвтоУСН. Условия для перехода:
- в компании или у ИП должно работать до 5 сотрудников;
- годовой доход не более 60 млн рублей;
- заработная плата выдается только безналично;
- остаточная стоимость основных средств не выше 150 млн рублей.
«Главными преимуществами экспериментального спецрежима станет автоматическая система расчета налогов и частичная отмена отчетности. С 1 января 2025 года на данном режиме доступен выбор объекта: “доходы” со ставкой 8%, либо “доходы минус расходы” со ставкой 20%», — отметила Датаева.
В новом году изменения ждут и налогоплательщиков, которые применяют УСН. «Если их доходы за календарный год больше 60 млн рублей, они станут плательщиками НДС. При этом существует вариант уплаты НДС по пониженным ставкам в размере 5% и 7% без сохранения права на вычет», — подчеркнула юрист.
Также повысят ставки налога на прибыль организаций — с 20% до 25%.
«Введение новых налогов и прогрессивных ставок является важным инструментом государственной политики, направленным на достижение социальной справедливости и экономической стабильности. Поэтому полагаю, что внедрение данных налоговых реформ способствует не только пополнению бюджета, но и созданию условий для устойчивого развития общества», — подытожила Датаева.
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