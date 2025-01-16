Россиянам напомнили о новых налогах в 2025 году

«Ранее ставки по данному виду налога равнялись 13% и 15%. Сегодня ситуация стала кардинально иной, и, к примеру, для ставки в 15% планка доходной части снизилась с 5 до 2,4 млн рублей. Теперь такая ставка установлена для тех, кто заработал за год от 2,4 до 5 млн рублей. Соответственно доходы выше подпадают под иные ставки: от 5 до 20 млн рублей в год — 18%, от 20 до 50 млн рублей в год — 20%, свыше 50 млн рублей в год — 22%. Если же доход гражданина за год менее 2,4 млн рублей, ставка будет минимальной и составит 13%», — отметила эксперт.