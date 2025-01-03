Перечислены финансовые привычки, которые помогут в Новом году

Это позволит избежать в дальнейшем денежных и временных затрат на устранение неприятных последствий. Например, человека могут уговорить вложиться не в тот продукт, за которым он изначально пришел. После подписания наспех прочитанного договора средства могут оказаться не на депозите, а у страховой компании или доверительного управляющего, которые не дадут никаких гарантий на получение дохода и сохранность вложений.