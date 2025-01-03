Перечислены финансовые привычки, которые помогут в Новом году

1. Заняться финансовым планированием
Продуманный на год вперед финансовый план позволит определить цели по доходам и расходам и сосредоточиться на их выполнении.
Он предполагает составление перечня главных финансовых целей, например, покупку квартиры или ее ремонт, оплату обучения, приобретение автомобиля, инвестирование
2. Усилить контроль доходов и расходов
Точный и регулярный учет доходов и расходов создает полную финансовую картину, позволяет понять, насколько эффективно человек распоряжается своими средствами и помогает ему принимать обоснованные решения.
С помощью контроля можно выявить главные источники трат и подумать, как можно их избежать или уменьшить. Также он позволяет понять, какую сумму с получаемых доходов можно откладывать на цели из плана и как быстро можно их достичь.
В настоящее время есть различные программы и мобильные приложения для учета личных финансов. Также можно составить таблицу в Excel или вести записи на бумажных носителях.
3. Разобраться с долгами
Важно определить точный размер своей задолженности перед банками, семьей и знакомыми, установить критический уровень по ней и стараться избегать его превышения.
Мера позволит понять, какая долговая нагрузка вам по плечу. При этом данные контроля помогут определить, насколько срочно нужны деньги, из каких источников и в какие сроки их можно вернуть.
При наличии кредитов можно попробовать договориться с банком о пересмотре их условий, объединить задолженности в одну сумму и рефинансировать их.
Давая деньги в долг, также следует оценить свои возможности и ситуацию с должником. Сумма долга не должна оказать сильного влияние на собственный кошелек. Кроме того, от должника нужно потребовать гарантии, чтобы не потерять деньги, например, взять с него расписку.
4. Создать финансовую подушку безопасности
Финансовая подушка безопасности необходима на случай потери работы или других форс-мажорных обстоятельств. Она позволит оставаться на привычном уровне жизни и предоставит запас времени, чтобы найти новый источник дохода.
Размер подушки должен быть равен нескольким окладам. Для этого можно ежемесячно откладывать часть заработной платы, например, по 15% от ее суммы.
Накопленные таким образом средства можно положить на депозит в банке, что позволит получать проценты, которые будут компенсировать инфляционные потери.
5. Найти источники пассивного дохода
Данные источники позволяют регулярно получать определенную денежную сумму, не прилагая серьезных усилий. При этом, чтобы деньги начали работать, сначала требуется сделать вложения.
Можно, например:
- открыть вклад в банке;
- приобрести недвижимость для сдачи ее в аренду;
- внести деньги в паевые инвестиционные фонды, где ими будут управлять профессионалы;
- приобрести высокодоходные акции и дивидендные облигации, учитывая при этом необходимость самостоятельно следить за обстановкой на фондовых рынках.
Отметим, что, в отличие от депозитов, инвестиции в акции и облигации не застрахованы государством.
6. Отказаться от ненужных трат
Оптимизация расходов делает их более эффективными. Она подразумевает, что каждый потраченный рубль в итоге должен приносить прибыль.
Есть три наиболее популярных способа, которые помогают тратить деньги в магазинах осмысленно и противостоять уловкам маркетологов.
- Трезвый подход к распродажам и акциям. Важно понимать, что продавцы применяют способы заставить человека купить со скидкой товар, который ему на самом деле не нужен. Следует задаться вопросом, действительно ли купленная со скидкой вещь пригодится в дальнейшем.
- Составлять четкий список покупок. Он поможет класть в корзину только те товары, которые действительно нужны. Маркетологи в супермаркетах, как правило, располагают торговые залы и выкладывают товары так, чтобы заставить человека, пока он идет до кассы, набирать продукты и вещи, которые он не планировал покупать.
- Анализировать ценники. Внимательное изучение ценников позволит избежать таких уловок продавцов, как покупка товара большего веса по ценнику, на котором указана стоимость за 100 граммов или приобретение товара с красным ярлычком, который добавили на ценник для создания видимости скидки.
7. Проявлять внимательность и осмотрительность при совершении сделок
Следует научиться внимательно изучать и анализировать условия договоров, права и обязанности сторон при совершении сделок, от которых зависит судьба личных финансов. Все пункты договора должны быть понятными, условия — прозрачными, а формулировки — точными. Также лучше проследить, чтобы на выдаваемом на руку экземпляре стояли все подписи и печати.
Это позволит избежать в дальнейшем денежных и временных затрат на устранение неприятных последствий. Например, человека могут уговорить вложиться не в тот продукт, за которым он изначально пришел. После подписания наспех прочитанного договора средства могут оказаться не на депозите, а у страховой компании или доверительного управляющего, которые не дадут никаких гарантий на получение дохода и сохранность вложений.
8. Застраховаться от финансовых рисков
В жизни каждого человека могут возникать непредвиденные ситуации, которые ведут как к небольшим расходам, так и к крупным финансовым потерям. Они могут быть связаны с сохранностью здоровья, движимого и недвижимого имущества.
Приобретение страховки, например, для случая операции или дорогостоящего лечения, пожара или затопления квартиры, поможет покрыть убытки и смягчить последствия.
9. Воспользоваться налоговым вычетом
Есть пять видов налоговых вычетов, которые позволяют уменьшить сумму отчисляемого государству налога на доходы физических лиц либо вернуть ранее уплаченный налог.
- Стандартный налоговый вычет. Положен определенным категориям людей, а также родителям или опекунам, у которых на попечении находится ребенок в возрасте до 18 лет или до 24 лет, если он учится на очной форме обучения.
- Имущественный налоговый вычет. Возможен при приобретении жилья и земельных участков, а также при продаже некоторых видов имущества либо при пользовании ипотекой.
- Социальный налоговый вычет. Положен за расходы на обучение, лечение, благотворительность, медицинское и пенсионное страхование, а также физкультурно-оздоровительные услуги.
- Инвестиционный налоговый вычет. Можно получить при продаже ценных бумаг на организованном рынке, если они находились в собственности человека более трех лет, при внесении денег на индивидуальный инвестиционный счет, при получении дохода по ценным бумагам, учитываемым на этом счете.
- Профессиональный налоговый вычет. Положен адвокатам, нотариусам, занятым частной практикой, работающим по договору гражданско-правового характера, а также авторам, которые получают вознаграждения, и ИП которые платят НДФЛ в размере 13%.
Отметим, что для получения вычета необходимо иметь гражданство РФ и официальный доход, по которому ранее был уплачен НДФЛ.
10. Знать уловки мошенников и избегать их
В арсенале мошенников есть различные психологические уловки, с помощью которых они выманивают у людей реквизиты банковских карт, пароли и коды из банковских уведомлений
Есть следующие признаки, позволяющие распознать мошенника:
- главные темы их разговора — деньги, персональные данные, конфиденциальные данные банковской карты, коды из уведомлений от банков;
- выходят на жертву сами, например, звонят от имени налоговой службы, ЦБ РФ или службы безопасности банка;
- выводят жертву из равновесия путем запугивания якобы риском потерять все средства или пытаются обрадовать, например, сообщая о якобы выигрыше приза в лотерею;
- оказывают моральное давление, торопя и принуждая выполнять их требования, как правило, перевести средства на якобы безопасный счет или оплатить «комиссию».
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».