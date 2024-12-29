Что было с зарплатами в России в уходящем году и чего ждать в следующем

Медианная зарплата у представителей разных профессий в России может отличаться в несколько раз. Так, по расчетам портала HeadHunter, медианная зарплата дворника — всего лишь порядка 31 тыс. руб., хотя за последний год она и выросла почти на четверть. В то же время медианная зарплата токаря, фрезеровщика или шлифовщика — больше 140 тыс. руб., и за год они стали получать больше примерно на треть. Сильный разброс зарплат бывает даже в рамках одной профессии в зависимости от региона.