Что было с зарплатами в России в уходящем году и чего ждать в следующем

Предыдущий раз такая «долларовая» средняя зарплата в России была в 2013 году. А потом из-за девальвации рубля на фоне низких цен на нефть и санкций случилась «просадка» длиной в целое десятилетие.
Плакат В. Говоркова, 1964 г. Тезис справедливый, но на практике так бывает не всегда. Фото: artchive.ru.
В последние годы зарплаты в России снова стали быстро расти из-за конкуренции работодателей за специалистов целого ряда профессий, говорит экономист, основатель проекта Bitkogan Евгений Коган. «Основной фактор — дефицит труда. Нормой для России считается безработица 4−5%, а сейчас она на историческом минимуме в 2,3%. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлечь нужных специалистов. Но из-за ослабления курса рост зарплат в долларах не такой значительный, как в рублях», — пояснил эксперт.
В ближайшие три года средняя зарплата в рублях вырастет еще на 35%, до 119 296 ₽ Это следует из прогноза минэкономразвития, в который сразу как-то даже и не верится. Ведь большинству россиян платят значительно меньше среднего по стране. И у этого парадокса есть объяснение.
«Определяется общий фонд оплаты труда до вычета НДФЛ всех организаций — юридических лиц и делится на общее количество работников этих организаций. У этого метода есть особенности. Он не учитывает трудовые доходы индивидуальных предпринимателей, нанимаемых ими работников, а также самозанятых и работающих в теневом секторе экономики. Также не получится оценить неравенство в заработных платах между разными группами работников. Зато для расчета не нужно знать, сколько получает каждый конкретный работник», — рассказал эксперт.
Чтобы избавиться от части ограничений, присущих методике расчета средней заработной платы, экономисты дополнительно оценивают ее медианное значение. Медианная зарплата — это такая сумма денег, которая делит всех работающих на две равные части. У половины работников зарплата выше этой суммы, а у другой половины — ниже. Проще говоря, медианная — значит обычная.
По данным сервиса «СберИндекс», в июле 2024 года медианная зарплата составляла 61 602 ₽ при средней зарплате, согласно Росстату, 84 324 ₽ Разница, как говорится, налицо.
«Для того чтобы рассчитать медианную зарплату, нужно знать уровень оплаты труда всех работников, а это существенно сложнее. Поэтому Росстат дает оценки по ней лишь раз в два года, а в прогнозах минэкономразвития она не используется», — отметил Виктор Ляшок.
Медианная зарплата у представителей разных профессий в России может отличаться в несколько раз. Так, по расчетам портала HeadHunter, медианная зарплата дворника — всего лишь порядка 31 тыс. руб., хотя за последний год она и выросла почти на четверть. В то же время медианная зарплата токаря, фрезеровщика или шлифовщика — больше 140 тыс. руб., и за год они стали получать больше примерно на треть. Сильный разброс зарплат бывает даже в рамках одной профессии в зависимости от региона.
Однако рост и средней, и медианной зарплаты в рублях и даже в долларах США не вполне отражает то, что происходит с благосостоянием россиян. Ведь цены на товары и услуги тоже не стоят на месте. Инфляция есть не только в рубле, но и в долларе. Так, в 2021—2022 годах потребительские цены в США росли по 6,5−7% в год, что немало даже по российским меркам.
Поэтому экономисты оценивают зарплаты не только в номинальном выражении, но и в реальном, то есть с учетом инфляции. Например, в 2024 году реальный рост зарплат составит порядка 7% при номинальном росте почти на 18%, следует из расчетов минэкономразвития.
«Если заработные платы будут расти в абсолютных величинах, это не значит, что при учете инфляции они также обязаны увеличиваться. На российском рынке труда динамика реальных заработных плат сильно коррелирует с показателями экономического роста. Работодатели в случае ухудшения ситуации на рынках имеют достаточно много возможностей сокращать издержки на рабочую силу или просто не повышать заработную плату. А это в условиях достаточно высокой инфляции приводит к снижению ее покупательной способности», — пояснил Виктор Ляшок.
В благополучные времена зарплаты в России растут на 2−4% выше инфляции ежегодно, что отражает общий рост производительности труда, рассказала «РГ» главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.
«Для нашей страны это нормальный рост реальных зарплат. При перегреве экономики зарплаты ускоряются, при охлаждении — замедляются, но устойчивая динамика не выходит за пределы этих значений, оставаясь, тем не менее, положительной. Хорошая новость заключается в том, что, несмотря на все трудности, повышение зарплат опережает инфляцию», — заметила она.
Еще одной особенностью России является заметная разница в оплате труда в разных регионах, когда средняя зарплата в Москве может быть в два и более раза выше, чем средняя зарплата в областном центре, добавила Софья Донец. В результате жители разных регионов России часто смотрят на цифры от Росстата с недоумением.
«Разница между зарплатами в центре и удаленных регионах — это, в общем, общемировая практика, а не какая-то сугубо российская особенность. Жить в столице обходится дороже практически во всех странах мира, и труд тоже оплачивается выше. Что касается менее очевидной разницы между средней и медианной зарплатой, то она зависит от разлета между минимальной и максимальной оплатой. Чем этот разлет сильнее между рядовым и руководящим звеном, тем сильнее средняя зарплата будет опережать медианную. К сожалению, пока разлет остается большим, но он сокращается в последние несколько лет», — пояснила она.
В «защиту» показателя средней зарплаты стоит сказать, что его удобнее применять для хозяйственных целей, в том числе экономического планирования, поэтому ей и оперирует минэкономразвития, заключила Софья Донец.