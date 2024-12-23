Названы риски программы долгосрочных сбережений

«Программа (ПДС) подходит далеко не всем. Существенный минус — длительный период “заморозки” средств на 15 лет и выплаты только после 55−60 лет. Инвестиционная доходность полностью зависит от стратегии негосударственного пенсионного фонда (НПФ), без личного контроля инвестора. Досрочное снятие средств приводит к потере инвестиционного дохода. Прогнозировать среднесрочный успех реализации программы затруднительно на фоне продолжающейся последние 30 лет политики слабого рубля и двухзначной инфляции. Ее инвестиционная привлекательность, вполне очевидно, вырастет, если среди инвестиционных инструментов добавить продукты промышленного майнинга и цифровые валюты», — отметил экономист.