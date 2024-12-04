Bloomberg: трейдеры кофе попали на маржин-коллы на 7 млрд долларов

Цены на природный газ вышли из-под контроля после начала военного конфликта на Украине в феврале 2022 года. Это вынудило европейские страны спасать некоторые свои электроэнергетические компании. В начале 2024 года фьючерсы на какао достигли рекордного максимума с 1960 года из-за глобального дефицита поставок. Это привело к дефолтам и судебным разбирательствам среди торговых фирм. Учитывая, что многие крупные трейдеры торгуют несколькими видами товаров, скачок цен на кофе только усугубляет их положение.