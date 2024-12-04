Bloomberg: трейдеры кофе попали на маржин-коллы на 7 млрд долларов

В Минас-Жерайс — крупнейшем штате Бразилии по выращиванию кофе и крупнейшем производителе кофейных зерен в мире — фермеры и экспортеры обычно приветствуют рост цен на кофе. Но не в этом году.
Согласно Bloomberg, после нескольких разочаровывающих урожаев резкий рост цен заставил некоторых крупных производителей спешно приводить в порядок свои финансы, чтобы исполнить обязательства по хеджирующим позициям на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).
Например, Atlântica Exportação e Importação SA, которая заявляет, что на ее долю приходится 8% продаж арабики в Бразилии, на прошлой неделе обратилась в местный суд с просьбой предоставить ей больше времени для переговоров с кредиторами, чтобы избежать подачи заявления о банкротстве. Ее сестринская компания Cafebras Comércio de Cafés do Brasil SA добивается аналогичного 60-дневного льготного периода. Отраслевые эксперты утверждают, что это только начало.
На рынке началась паника из-за слухов о том, что другие торговые компании тоже могут столкнуться с серьезными проблемами.
Цены фьючерсов на арабику — сорт, предпочтительный для приготовления дорогих напитков, — в этом году безумствуют: с января по конец ноября они подскочив примерно на 70%, до максимального уровня за более чем 40 лет. В последние дни фьючерсы немного подешевели, но недостаточно, чтобы предотвратить проблемы.
Когда цены растут, брокеры требуют от производителей и экспортеров кофе вносить больше средств на маржинальные депозиты для покрытия возможных убытков. Некоторые трейдеры, продавшие фьючерсы, вынуждены выкупать их обратно, чтобы «отойти от рынка», что только способствует дальнейшему повышению цен, разгоняя «порочный цикл».
В Montesanto Tavares Group Participações SA, которой принадлежат Atlântica и Cafebras, расходы на поддержание хеджирующих позиций в ноябре подскочили до ошеломительных 158% от дебиторской задолженности с 74% в мае. Это следует из судебного иска, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.
«Постоянные маржин-коллы сделали структуру краткосрочных денежных средств неустойчивой», — говорится в документе, подписанном юристами Atlântica и Cafebras.
Цены на природный газ вышли из-под контроля после начала военного конфликта на Украине в феврале 2022 года. Это вынудило европейские страны спасать некоторые свои электроэнергетические компании. В начале 2024 года фьючерсы на какао достигли рекордного максимума с 1960 года из-за глобального дефицита поставок. Это привело к дефолтам и судебным разбирательствам среди торговых фирм. Учитывая, что многие крупные трейдеры торгуют несколькими видами товаров, скачок цен на кофе только усугубляет их положение.
Высокие маржинальные ставки — огромный стресс с финансовой точки зрения, а для торговых фирм с контрактами и на кофе, и на какао — это двойной удар.
В дополнение к финансовому стрессу рынок кофе страдает от высоких логистических издержек и неэффективности. По данным бразильской группы экспортеров Cecafé, в этом году продавцы кофе потратили на дополнительные складские помещения и различные портовые сборы 1,2 млн долларов.
На фоне кризиса в Красном море увеличиваются транспортные расходы между странами-производителями кофе в Азии и потребительскими рынками Европы. К тому же усиливаются опасения, что следующий урожай арабики будет хуже из-за сильной засухи.
«Это самая агрессивная динамика с точки зрения корректировки местных цен за очень короткий промежуток времени», — пишет Тьяго Казарини, владелец кофейного брокера Cazarini Trading Co. Из-за более высокой стоимости заимствований и операционных издержек «все это ведет к стрессовой, если не сказать убийственной для бизнеса атмосфере».
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