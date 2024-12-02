Цены на кофе достигли максимума с 1977-го года: что будет дальше

Биржевые цены на кофе сорта арабика достигли исторических максимумов 27 ноября, когда стоимость мартовского фьючерса установилась на уровне 7,05 доллара за кг. Значительно подорожал и другой популярный сорт кофе — робуста.
В понедельник, 25 ноября, цена январских фьючерсов на покупку робусты на бирже ICE поднималась до 5,3 тысячи долларов за тонну, что является рекордным показателем за всю историю. За год биржевые цены на робусту увеличились более чем в два раза, а на арабику — на 80%.
Рекордное подорожание арабики не является уникальным случай в истории, отмечает генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. По его словам, аналогичные пиковые значения для арабики уже наблюдались в 2011 году.
«Как правило, цены раз в десять лет достигают высоких значений, а потом снижаются. Но если раньше при высокой стоимости арабики цена на робусту повышалась незначительно, то сейчас стоимость робусты за последний год выросла в два с лишним раза — такого никогда не было», — уточнил эксперт.
В мире существует два главных сорта кофе, которые играют значительную роль в международной торговле, — это арабика (Coffea Arabica) и робуста (Coffea canephora), объясняет Чантурия. В этом году ключевые кофейные регионы Вьетнама, крупнейшего производителя робусты, сначала пострадали из-за засухи в начале вегетационного периода, а затем столкнулись с тайфуном во время сбора урожая.
В Бразилии, главном поставщике арабики, наблюдалась засуха. Неблагоприятные климатические условия могут привести к уменьшению урожая в текущем сезоне, из-за чего, на фоне опасений дефицита, цены на арабику возросли. Неурожай во Вьетнаме также вызвал рост цен на робусту, отмечал основатель российского кофейного трейдера SFT Trading Александр Савинов.
Кроме неурожая, существуют и другие причины подорожания кофе, считает Чантурия. Прежде всего, спрос на кофе превышает предложение. За последние несколько лет популярность этого напитка значительно возросла по всему миру, а производство не успевает за этим ростом. Во-вторых, прогнозы на новый урожай кофе в Бразилии и Вьетнаме остаются неутешительными, что создает условия для биржевых спекуляций, подчеркивает генеральный директор «Росчайкофе».
Закупочные цены на кофе увеличились из-за спекуляций, вызванных необычной засухой, подтверждают в пресс-службе сети кофеен «Даблби». Дополнительное давление на цены оказывает курс доллара, который непосредственно влияет на закупочную стоимость ингредиентов для кофейных напитков.
По мнению Чантурии, мировая инфляция, также ведет к риводит к росту себестоимости выращивания, доставки и производства кофе. «Ввиду этих факторов следующий год будет большим испытанием для любителей кофе в России, потому что идет постоянный перерасчет цен. Все пытаются выйти на новый уровень экономически обоснованной стоимости», — предупреждает он.
Эксперт предполагает, что потребители кофе в 2025 году могут сократить частоту покупок напитка, но вряд ли откажутся от него совсем. Он считает, что может вырасти спрос на альтернативы — напитки на основе злаков, цикория и классический чай.
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