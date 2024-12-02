Цены на кофе достигли максимума с 1977-го года: что будет дальше

«Как правило, цены раз в десять лет достигают высоких значений, а потом снижаются. Но если раньше при высокой стоимости арабики цена на робусту повышалась незначительно, то сейчас стоимость робусты за последний год выросла в два с лишним раза — такого никогда не было», — уточнил эксперт.