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Юрист рассказал, может ли самозанятый оформить вычет на покупку квартиры

Самозанятые, работающие в рамках специального режима «налог на профессиональный доход» (НПД), не уплачивают налог на доходы физических лиц (НДФЛ), соответственно, не могут использовать вычет по НДФЛ на имущественный доход, за исключением ряда случаев. Об этом Финансам Mail заявил Джавид Эйюбов, юрист КСК ГПУПП.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Image by Freepik

Он напомнил, что вместо НДФЛ самозанятые платят налог по ставке 4% (при оказании услуг физлицам) или 6% (при работе с юридическими лицами и ИП).

Однако, если самозанятый получает доходы от других источников, облагаемые по ставке 13% по НДФЛ (например, доходы от сдачи недвижимости в аренду, дивиденды, продажа имущества и т. д.), то он вправе на основании таких доходов получить имущественный вычет. «В этом случае вычет будет рассчитываться исключительно на доходы, облагаемые по ставке 13%», — уточняет юрист.

Основное отличие для самозанятых заключается в ограниченном доступе к имущественному вычету: они могут применять его только к доходам, облагаемым НДФЛ по ставке 13%. Это сужает возможности получения значительной налоговой экономии по сравнению с физическими лицами, получающими основной доход от работы по найму и уплачивающими НДФЛ с зарплаты.

Для оформления налогового вычета самозанятый должен:

  • ⁠подтвердить факт покупки квартиры (договор купли-продажи, акт приема-передачи);
  • предоставить документы, подтверждающие оплату (расписки, банковские выписки);
  • собрать документы о получении дохода, облагаемого по ставке 13%;
  • заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ за соответствующий налоговый период, в которой указать доходы, облагаемые НДФЛ, и сумму вычета.

Далее документы направляются в налоговую инспекцию, которая в течение 3−4 месяцев принимает решение о возврате налога на указанные реквизиты. Важно помнить, что вычет может быть распределен на несколько лет, если сумма налога, подлежащего возврату, не покрывает всю сумму за один год.

В связи с вышесказанным юрист рекомендует следующее:

1) Учет доходов. Самозанятым, желающим получить налоговый вычет, важно иметь доходы, которые облагаются по ставке 13%. Только эти доходы дают право на имущественный вычет, так как доходы по НПД (4% или 6%) не включаются в расчет.

2) Подтверждение расходов. Вся оплата должна быть документально подтверждена. В противном случае налоговый орган вправе отказать в предоставлении вычета.

3) Планирование доходов. Если самозанятый планирует покупку жилья и хочет получить вычет, целесообразно рассмотреть варианты получения доходов по ставке 13%, например, за счет дополнительной деятельности, не связанной с самозанятостью.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».