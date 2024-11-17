Юрист рассказал, может ли самозанятый оформить вычет на покупку квартиры

Однако, если самозанятый получает доходы от других источников, облагаемые по ставке 13% по НДФЛ (например, доходы от сдачи недвижимости в аренду, дивиденды, продажа имущества и т. д. ), то он вправе на основании таких доходов получить имущественный вычет. «В этом случае вычет будет рассчитываться исключительно на доходы, облагаемые по ставке 13%», — уточняет юрист.