Юрист рассказал, может ли самозанятый оформить вычет на покупку квартиры

Он напомнил, что вместо НДФЛ самозанятые платят налог по ставке 4% (при оказании услуг физлицам) или 6% (при работе с юридическими лицами и ИП).
Однако, если самозанятый получает доходы от других источников, облагаемые по ставке 13% по НДФЛ (например, доходы от сдачи недвижимости в аренду, дивиденды, продажа имущества
Основное отличие для самозанятых заключается в ограниченном доступе к имущественному вычету: они могут применять его только к доходам, облагаемым НДФЛ по ставке 13%. Это сужает возможности получения значительной налоговой экономии по сравнению с физическими лицами, получающими основной доход от работы по найму и уплачивающими НДФЛ с зарплаты.
Для оформления налогового вычета самозанятый должен:
- подтвердить факт покупки квартиры (договор купли-продажи, акт приема-передачи);
- предоставить документы, подтверждающие оплату (расписки, банковские выписки);
- собрать документы о получении дохода, облагаемого по ставке 13%;
- заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ за соответствующий налоговый период, в которой указать доходы, облагаемые НДФЛ, и сумму вычета.
Далее документы направляются в налоговую инспекцию, которая в течение 3−4 месяцев принимает решение о возврате налога на указанные реквизиты. Важно помнить, что вычет может быть распределен на несколько лет, если сумма налога, подлежащего возврату, не покрывает всю сумму за один год.
В связи с вышесказанным юрист рекомендует следующее:
1) Учет доходов. Самозанятым, желающим получить налоговый вычет, важно иметь доходы, которые облагаются по ставке 13%. Только эти доходы дают право на имущественный вычет, так как доходы по НПД (4% или 6%) не включаются в расчет.
2) Подтверждение расходов. Вся оплата должна быть документально подтверждена. В противном случае налоговый орган вправе отказать в предоставлении вычета.
3) Планирование доходов. Если самозанятый планирует покупку жилья и хочет получить вычет, целесообразно рассмотреть варианты получения доходов по ставке 13%, например, за счет дополнительной деятельности, не связанной с самозанятостью.
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