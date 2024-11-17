Эксперт рассказал, стоит ли соглашаться на предложение работодателя перейти на самозанятость

Работа по трудовому договору предусматривает для сотрудника такие обязательные социальные гарантии, такие как оплачиваемые отпуска, больничные, а также страховые взносы, которые идут на накопление пенсионного стажа. При переходе на самозанятость человек становится ответственным за свой доход самостоятельно и не может рассчитывать на стабильные выплаты в периоды, когда работы нет, или такие льготы, как компенсации по больничному листу или отпуска. Это фактически означает, что работодатель снижает затраты на рабочую силу, перекладывая финансовые риски на самого сотрудника.