Юрист научил, как законно уменьшить налог на сдачу квартиры в аренду

На этой системе налогообложения физлица должны уплачивать налог в размере 13 процентов от доходов. При этом учитываются все доходы, в том числе зарплата. С 2025 года, если совокупный доход физического лица превысит 2,4 млн рублей, то оно уплачивает 15% от суммы, превышающей это значение. Если доход превысит 5 млн — 18%, и так далее, до 22%.