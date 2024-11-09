Юрист научил, как законно уменьшить налог на сдачу квартиры в аренду

Универсального решения здесь не существует. Чтобы сэкономить на налогах, придется погружаться в расчёты в каждой отдельной ситуации, предупреждает эксперт.
Обычно у физического лица стоит выбор между следующими системами налогообложения: УСН, НДФЛ, «самозанятость», патент.
«Самозанятость» или налог на профессиональный доход
Самозанятый уплачивает налог 4% от дохода без учета расходов и не платит пенсионных взносов. При этом доход самозанятого от всех видов деятельности не может превышать 2 400 000 рублей.
«Таким образом, этот режим имеет смысл применять лицам, сдающим одну или несколько относительно недорогих квартир и не имеющим другого дохода», — отмечает юрист.
Упрощенная система налогообложения (УСН)
УСН применяют индивидуальные предприниматели (ИП). По словам Ляпунова, может быть два варианта УСН: 6% от полученного дохода без вычета любых расходов и 15% от полученных доходов, из которых вычитаются расходы.
«Вариант “доходы минус расходы” имеет смысл применять только в том случае, если вы планируете реальные крупные затраты на жилое помещение — капитальный ремонт, например. Чаще применяют первый вариант — без учета расходов», — сказал Роман Ляпунов.
Что стоит учесть:
• С 2025 года ИП на УСН, получающие доход больше 60 млн в год, должны будут платить НДС 5 или 7%.
• С доходов ИП на УСН, превышающих 300 000 рублей, нужно будет заплатить дополнительно 1%.
• С 2025 года остаточная стоимость активов ИП на УСН не может превышать 200 000 тыс. рублей. В противном случае ИП переходит на общую систему налогообложения с НДС, налогом на имущество, налогом на прибыль
• Субъекты РФ могут принимать решение о снижении ставок УСН.
В большинстве случаев УСН для сдачи квартир выгодно применять собственникам, которые сдают несколько квартир, и совокупный доход от их сдачи превышает 2 400 000 рублей, или лицам, совмещающим сдачу жилых помещений с иной предпринимательской деятельностью.
Патентная система налогообложения
Вместо уплаты налогов можно приобрести патент на сдачу жилья в аренду. Однако стоимость такого патента, которую можно легко рассчитать на сайте ФНС, определяется в зависимости от района местонахождения квартиры и её площади.
Применять патент имеет смысл тогда, когда стоимость сдачи жилья выше средних значений по рынку. Обычно в других случаях патент будет дороже варианта УСН или самозанятости. Но это стоит проверить, произведя расчет в каждом отдельном случае.
НДФЛ — налог на доходы физических лиц
На этой системе налогообложения физлица должны уплачивать налог в размере 13 процентов от доходов. При этом учитываются все доходы, в том числе зарплата. С 2025 года, если совокупный доход физического лица превысит 2,4 млн рублей, то оно уплачивает 15% от суммы, превышающей это значение. Если доход превысит 5 млн — 18%, и так далее, до 22%.
То есть, НДФЛ практически всегда будет проигрывать УСН, патенту и самозанятости. Исключение может составлять применение разнообразных льгот по НДФЛ и налоговых вычетов (оплата медицинских расходов, покупка первого жилья и др.).
«Таким образом, при выборе наиболее выгодной системы налогообложения при сдаче жилья в наем стоит учитывать множество индивидуальных факторов — совокупный доход, в том числе доходы от инвестиций, заработную плату и доходы от других видов предпринимательской деятельности, местоположение жилья и стоимость его аренды, льготы по налогам в вашем регионе, права на налоговые вычеты и др», — объяснил Роман Ляпунов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».