Россиян научили, как «разморозить» накопительную пенсию

Кроме того, Пальшина добавила: «При этом в любой момент можно потратить все деньги со счета на оплату дорогостоящего лечения. Кроме того, можно получать ежегодно до 36 тысяч рублей государственной поддержки в течение десяти лет, а также каждый год оформлять налоговый вычет на взносы до 400 тысяч рублей в год».