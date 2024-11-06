Россиян научили, как «разморозить» накопительную пенсию

В 2024 году россияне получили возможность самостоятельно распоряжаться средствами из накопительной пенсии, однако для их перевода в личные сбережения к 2025 году необходимо успеть подать заявление в программу долгосрочных сбережений до 30 ноября 2024 года.
По данным эксперта, за период с января по октябрь 2024 года более 200 тысяч россиян перевели свои накопления на сумму 40 миллиардов рублей в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Эти участники увидят свои средства уже в 2025 году. Тем, кто не успеет оформить перевод до конца ноября, придется ожидать поступления средств на счет до 2026 года.
Специалист подчеркнула, что перевод средств внутри одного фонда происходит достаточно быстро. Однако, если планируется перевод в другой негосударственный пенсионный фонд, процесс усложняется.
«Если же вы хотите оформить перевод средств накопительной пенсии в ПДС в другом негосударственном пенсионном фонде, то путь усложняется. Сначала необходимо заключить с желаемым фондом договор об обязательном пенсионном страховании, а также подать в Социальный фонд России заявление о смене фонда. И только когда все процедуры завершатся, а деньги поступят в выбранный НПФ, можно подавать заявление на перевод средств накопительной пенсии в ПДС», — разъяснила Алла Пальшина.
Она также отметила, что в случае превышения суммы накопительной пенсии в 351 тысячу рублей, выплаты, вероятно, будут поступать в виде небольшой ежемесячной доплаты к основной пенсии — приблизительно в размере тысячи рублей. Программа долгосрочных сбережений позволяет получить всю сумму сразу через 15 лет или частями.
Кроме того, Пальшина добавила: «При этом в любой момент можно потратить все деньги со счета на оплату дорогостоящего лечения. Кроме того, можно получать ежегодно до 36 тысяч рублей государственной поддержки в течение десяти лет, а также каждый год оформлять налоговый вычет на взносы до 400 тысяч рублей в год».
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