Эксперт рассказал, могут ли самозанятые взять ипотеку

«Несмотря на то, что статус самозанятых существует уже несколько лет, некоторые банки по-прежнему рассматривают их в качестве рискованных клиентов. Это связано с тем, что кредитным организациям сложно оценивать уровень дохода таких заемщиков», — сказал он.
По этой же причине, отметил эксперт, самозанятым будет сложно получить ипотеку. Им нужно будет показать банку свою надежность и платежеспособность: подтвердить уровень дохода, иметь хорошую кредитную историю, накопления, высокий первоначальный спрос.
Добиться лояльности от кредитных организаций самозанятые могут, если привлекут в созаемщики граждан, у которых есть официальный стабильный доход, либо сами совмещают статус самозанятых с работой по трудовому договору.
Однако Михаил Ковалев призвал заемщиков быть готовыми, что банки могут предложить более высокую ставку, меньший срок кредитования, а также потребовать дополнительные гарантии.
Кроме того, предупредил эксперт, самозанятые не смогут получить налоговый вычет в связи с покупкой квартиры. Такой вычет предоставляют тем, кто платит НДФЛ по ставке 13%. И поскольку самозанятые платят налоги по специальному режиму, всего 4−6%, налоговый вычет они получить не могут, заключил Михаил Ковалев.
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