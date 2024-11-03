Таллахасси
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказал, могут ли самозанятые взять ипотеку

К категории самозанятых относятся лица, которые не имеют официального трудоустройства, но при этом получают регулярный доход от своей профессиональной деятельности и платят налог по специальному режиму. При этом, такие граждане считаются рискованными клиентами. О том, почему банки относят самозанятых к «группе риска» и могут ли они рассчитывать на ипотеку, рассказал Финансам Mail Михаил Ковалев, директор Консультационного центра граждан ДОМ.РФ.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Unsplash / CC0

«Несмотря на то, что статус самозанятых существует уже несколько лет, некоторые банки по-прежнему рассматривают их в качестве рискованных клиентов. Это связано с тем, что кредитным организациям сложно оценивать уровень дохода таких заемщиков», — сказал он.

По этой же причине, отметил эксперт, самозанятым будет сложно получить ипотеку. Им нужно будет показать банку свою надежность и платежеспособность: подтвердить уровень дохода, иметь хорошую кредитную историю, накопления, высокий первоначальный спрос.

Добиться лояльности от кредитных организаций самозанятые могут, если привлекут в созаемщики граждан, у которых есть официальный стабильный доход, либо сами совмещают статус самозанятых с работой по трудовому договору.

Однако Михаил Ковалев призвал заемщиков быть готовыми, что банки могут предложить более высокую ставку, меньший срок кредитования, а также потребовать дополнительные гарантии.

Кроме того, предупредил эксперт, самозанятые не смогут получить налоговый вычет в связи с покупкой квартиры. Такой вычет предоставляют тем, кто платит НДФЛ по ставке 13%. И поскольку самозанятые платят налоги по специальному режиму, всего 4−6%, налоговый вычет они получить не могут, заключил Михаил Ковалев.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».