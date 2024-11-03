Эксперт рассказал, могут ли самозанятые взять ипотеку

К категории самозанятых относятся лица, которые не имеют официального трудоустройства, но при этом получают регулярный доход от своей профессиональной деятельности и платят налог по специальному режиму. При этом, такие граждане считаются рискованными клиентами. О том, почему банки относят самозанятых к «группе риска» и могут ли они рассчитывать на ипотеку, рассказал Финансам Mail Михаил Ковалев, директор Консультационного центра граждан ДОМ.РФ.