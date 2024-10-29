Налог на подарки в России: основные правила и случаи налогообложения

Ситуаций, когда за подарки необходимо платить налог, существует несколько.
- Подарки от физических лиц.
Если вы получили подарок от физического лица, то при общей сумме подарков, превышающей 4 000 рублей в год, вы обязаны уплатить налог на доходы. «Подарки, не превышающие указанную сумму, налогом не облагаются», — отметил эксперт.
- Подарки от организаций.
Если подарок поступил от юридического лица, то налог уплачивается с полной суммы подарка, независимо от его стоимости. Это правило касается как физических, так и юридических лиц.
- Наследство и подарки от близких.
В этом случае подарки от близких родственников (родителей, детей, братьев, сестёр
Если эта сумма превышена, необходимо уплатить налог на доходы.
Как платится налог с подаренной машины, квартиры, дачи, акций компаний или денег?
Налоги на подарки зависят от их вида и стоимости, напомнил юрист.
Подаренная машина.
При получении автомобиля в дар нужно уплатить НДФЛ на основании его рыночной стоимости. Налоговая ставка составляет 13% для резидентов РФ. Для расчета налога необходимо определить рыночную стоимость машины на момент получения.
Подаренная квартира или дача.
Налог на подаренную недвижимость также составляет 13% от рыночной стоимости. При этом необходимо учитывать, что для расчета налога могут применяться налоговые вычеты, если даритель или одаряемый является собственником жилья менее 3 лет.
Подаренные акции компаний.
Если вы получили в дар акции, то налог на доходы будет рассчитываться на основе их рыночной стоимости на момент получения. Ставка налога составит 13% для резидентов.
Подаренные деньги.
Если вы получили денежный подарок, налог на доходы будет уплачен с суммы, превышающей 4 000 рублей, по ставке 13%. При этом в случае получения денег от близких родственников, сумма до 1 миллиона рублей в год не облагается налогом.
Как уплачивается налог на подарки.
Уплата налога на подарки осуществляется через налоговую инспекцию, напомнил Юрий Митин.
«После получения подарка, вам необходимо подготовить декларацию. Для этого заполняется форма 3-НДФЛ, где указываются все подарки, полученные за год, и их стоимость», — добавил он.
Подать декларацию в налоговую инспекцию как в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика, так и в бумажном формате.
После получения уведомления от налоговой службы о начислении налога, необходимо произвести оплату в указанные сроки.
«Подарки могут приносить радость, но важно помнить о возможных налоговых обязательствах. В зависимости от типа подарка и его стоимости, налоговые последствия могут варьироваться. Чтобы избежать неприятностей, всегда стоит консультироваться с юристами или налоговыми консультантами по вопросам налогообложения подарков. Это поможет вам правильно оценить свои обязательства и избежать штрафов за неуплату налогов», — резюмировал специалист.
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