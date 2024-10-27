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Юрист раскрыл, в каких случаях банкротство не спасет от выплаты долгов

По общему правилу после завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от исполнения требований кредиторов. Есть ли у этого правила исключения, рассказал Руслан Абдюшев, ведущий юрист Московской коллегии адвокатов «Юридическая помощь бизнесу».

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Unsplash / CC0

Как отмечает юрист, законодатель исходит из необходимости освобождения от долгов только добросовестного должника, а потому указанное правило имеет исключения.

Среди них — наличие обстоятельств привлечения должника судом к ответственности за неправомерные действия в рамках этого банкротства, сокрытия должником сведений от финансового управляющего или суда, совершения должником незаконных действий в рамках обязательства, из которого возникли требования кредитора.

Независимо от окончания дела о банкротстве сохраняют силу некоторые иные требования к должнику, в том числе неразрывно связанные с личностью кредитора: о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, о привлечении к субсидиарной ответственности, о возмещении причиненного умышленно или по грубой неосторожности вреда имуществу.

Альтернативой банкротству является реструктуризация долгов, объясняет эксперт. То есть достижение соглашения с кредитором о снижении финансовой нагрузки на должника путем изменения условий обязательства. Например, предоставление отсрочки и/или рассрочки платежа, снижение процентной ставки.

Долговое обязательство может быть заменено или погашено предоставлением отступного.

Неисполнение денежных обязательств может привести к возбуждению исполнительного производства и обращению взыскания на имущество должника.

«Должнику может грозить уголовная ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности», — предупредил юрист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».