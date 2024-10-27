Юрист раскрыл, в каких случаях банкротство не спасет от выплаты долгов

Независимо от окончания дела о банкротстве сохраняют силу некоторые иные требования к должнику, в том числе неразрывно связанные с личностью кредитора: о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, о привлечении к субсидиарной ответственности, о возмещении причиненного умышленно или по грубой неосторожности вреда имуществу.