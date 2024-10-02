ГД в I чтении одобрила запрет банкам односторонне повышать лимиты кредиток

Как пояснил первый заместитель председателя Комитета по финансовому рынку Константин Бахарев, комментарий которого приводится на сайте ГД, «навязывание дополнительных условий кредитования влечет за собой риски неконтролируемого роста долговой нагрузки для заемщиков».
«В случае принятия закона банки не смогут включать в условия договора возможность в одностороннем порядке увеличивать лимит кредитования без согласия заемщика. Тем самым закон позволит более эффективно защитить права граждан», — отметил парламентарий.
В Комитете по финансовому рынку поддержали законопроект с условием его доработки ко второму чтению. Там считают, что вместо полного запрета на увеличение лимита без заключения нового договора необходимо законодательно утвердить механизм информирования заемщиков в случаях планируемого банками увеличения лимита кредитования.
Как сообщалось, Госдума одобрила в первом чтении проект закона, запрещающий букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки и заключать пари с должниками по алиментам, гражданами до 18 лет и лицами с ограниченной дееспособностью.