The Business Times: почему Европа не может соскочить с российской газовой иглы

Всего три года назад Россия была крупнейшим в мире экспортером природного газа, а Европа была ее главным покупателем. Однако после начала СВО Брюссель осознал, что сильная зависимость от одного поставщика является угрозой экономической и политической безопасности Европейского союза, пишет The Business Times. Регион бросился в отчаянную борьбу за новые источники.
За это время некоторым европейским странам удалось найти альтернативных поставщиков, а потребителям на фоне резкого скачка цен пришлось затянуть пояса и потреблять меньше электроэнергии, что снизило спрос. Тем не менее Россия остается одним из важнейших поставщиков энергоресурсов в Европу.
Как Европа подсела на российский газ
История началась более полувека назад. Советский Союз нуждался в деньгах и оборудовании для разработки гигантских газовых месторождений, открытых в Сибири. Западная Германия охотилась за дешевой энергией для поддержки своего быстрорастущего производственного сектора. В 1970 году ФРГ и СССР подписали соглашение «трубы в обмен на газ», в рамках которого немецкие заводы поставили тысячи километров трубопроводов для транспортировки энергоресурса в Европу. Объемы росли в течение десятилетий, пока Германия не обнаружила, что закупает у России более половины газа и и треть нефти.
В последние годы Германия и другие европейские страны переходят на ветровую и солнечную энергию. Однако российский трубопроводный газ остался удобной и недорогой альтернативой, необходимой при отсутствии ветра и солнца.
Как Европа использует российскую энергию
По данным бельгийского аналитического центра Bruegel, к концу 2023 года импорт российского ископаемого топлива в Европейский союз оценивался примерно в 1 млрд долларов в месяц, что в несколько раз ниже пиковых показателей начала 2022 года — 16 млрд долларов в месяц. Причем большую часть импорта составлял природный газ.
Большая часть российского газа поступает по трубопроводам через Украину и Турцию. Основные покупатели — Австрия, Словакия и Венгрия, экономики которых в значительной степени зависят от этого топлива.
Сжиженный природный газ (СПГ) из России по-прежнему закупают такие крупные потребители, как Испания, Франция, Бельгия и Нидерланды. Часть этого газа в европейской трубопроводной сети смешивается с газом других поставщиков, а это значит, что российский газ, например, может попасть в Германию, которая год назад объявила о полном отказе от него.
Почему газовые контракты с Россией остаются в силе
Европейские клиенты зачастую ограничены жесткими долгосрочными контрактами, которые нельзя просто так отменить. К тому же, переход к другим поставщикам может оказаться непозволительно дорогим, поскольку доступные запасы на мировом газовом рынке следующие два года будут ограничены, пока не придет новая волна поставок от таких экспортеров, как США и Катар. Часть газа, доступного для импорта в Европу, поглощается странами, которые закрыли угольные и атомные электростанции.
Австрия, Словакия и Венгрия тоже ищут альтернативных поставщиков. Однако эти страны не имеют выхода к морю, а их промышленность привязана к поставкам энергоресурсов из России, которые дешевле газа, поступающего на терминалы СПГ в Западной Европе.
Некоторые крупные европейские корпорации давно инвестируют в российскую энергетику. Например, французская компания TotalEnergies SE остается акционером проекта «Ямал СПГ». Испанская компания Naturgy Energy Group SA имеет 20-летний контракт на закупку сжиженного топлива с Ямала до 2038 года.
Какие еще российские энергоресурсы попадают в Европу
Сейчас Россия продолжает поставлять нефть и нефтепродукты, которые не попали под санкции, хотя и в гораздо меньших объемах.
До сих пор не введен запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных на НПЗ за пределами ЕС, например в Турции. По оценкам международной организации Global Witness, в 2023 году продажи с этих НПЗ в страны ЕС принесли России около 1,2 млрд долларов в виде налоговых поступлений.
К тому же, вполне вероятно, что часть российской сырой нефти попадет в Европу после того, как ее покупают посредники в других странах и смешивают с нефтью из других источников.
Текущая ситуация с российским газом
В прошлом году на Россию приходилось менее 10% потребления газа в Европе, что более чем на треть ниже, чем в 2022 году.
Норвегия обошла Россию в качестве крупнейшего поставщика трубопроводного газа на континент. А крупнейшим поставщиком СПГ в Европу стали США благодаря недавно построенным объектам по разгрузке этого сжиженного природного газа.
В добавок к этому, европейские страны сократили потребление энергии, частично из-за сворачивания некоторыми отраслями своей деятельности. Однако это также связано с мерами по энергосбережению (с января по август спрос на газ был на 20% ниже среднего показателя до 2022 года) и рекордным переходом на возобновляемые источники энергии.
Энергетический кризис, связанный с российско-украинским конфликтом, заставил Европу ускорить переход на зеленую энергетику. Согласно исследовательской компании Ember, выработка электроэнергии из газа и угля упала до рекордно низкого уровня, а в прошлом году ЕС впервые выработал больше электроэнергии из ветра, чем из газа.
Последствия отказа от российского газа для Европы
В 2022 году цены на энергоносители в ЕС взлетели в несколько раз. Некоторые заводы в европейских странах были вынуждены сократить производство, а многие предприятия малого бизнеса закрылись. К сегодняшнему дню цены снизились, но остаются выше докризисного уровня, что делает энергоемкие секторы Европы менее конкурентоспособными.
Домохозяйства, пострадавшие от резкого роста счетов за электроэнергию, пытались найти способы сократить ее потребление. Но многие европейцы с трудом потянули дополнительные расходы. По данным Еврокомиссии, в 2023 году почти 11% граждан ЕС не смогли поддерживать достаточное тепло в своих домах.
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