The Business Times: почему Европа не может соскочить с российской газовой иглы

История началась более полувека назад. Советский Союз нуждался в деньгах и оборудовании для разработки гигантских газовых месторождений, открытых в Сибири. Западная Германия охотилась за дешевой энергией для поддержки своего быстрорастущего производственного сектора. В 1970 году ФРГ и СССР подписали соглашение «трубы в обмен на газ», в рамках которого немецкие заводы поставили тысячи километров трубопроводов для транспортировки энергоресурса в Европу. Объемы росли в течение десятилетий, пока Германия не обнаружила, что закупает у России более половины газа и и треть нефти.