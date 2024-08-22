Европа под угрозой очередного газового кризиса

Как сообщает агентство Bloomberg, Норвегия готовится к ежегодному периоду интенсивного технического обслуживания в своей газовой промышленности. Однако этот важный этап проходит в крайне неподходящий момент для Европы, которая остро нуждается в стабильных поставках газа.
С конца августа и в течение приблизительно трёх недель Европа недополучит значительные объемы газа, эквивалентные суточным потребностям Италии или Франции. Причина кроется в традиционных летних техобслуживаниях газовых предприятий, проводимых при снижении спроса. Однако в этом году такой график совпал с периодом масштабной ценовой волатильности на газовом рынке.
Этим летом европейский газовый рынок оказался особенно уязвимым к перебоям поставок. Жаркая погода в других частях мира усилила конкуренцию за энергоносители. Трейдеры ожидают возможных остановок поставок из России, а ситуация на Ближнем Востоке добавляет новые проблемы.
С февраля 2022 года Норвегия стала ключевым конкурентом России в поставках газа в Европу, полагаясь в основном на компанию Equinor ASA. Один из её объектов, Karsto, будет полностью остановлен на время ремонтных работ. Это приведет к снижению объемов поставок норвежского газа на более чем 120 миллионов кубометров в день, что составляет около трети от обычных поставок в Европу.
До начала отопительного сезона в регионе осталось несколько недель, и спрос на газ в этот период традиционно возрастает. В то же время регион сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Азии и других регионов за поставки сжиженного природного газа. Это обстоятельство может привести к росту цен как для промышленности, так и для конечных потребителей.
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