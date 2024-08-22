Европа под угрозой очередного газового кризиса

До начала отопительного сезона в регионе осталось несколько недель, и спрос на газ в этот период традиционно возрастает. В то же время регион сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Азии и других регионов за поставки сжиженного природного газа. Это обстоятельство может привести к росту цен как для промышленности, так и для конечных потребителей.