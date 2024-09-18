ЕС купил у России трубопроводный газ на максимальную за полтора года сумму

Всего за семь месяцев Евросоюз приобрел у России трубопроводного газа на 3,95 миллиарда евро, что на 24% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом ЕС сократил закупки и у других поставщиков — на 45%, до 17,3 миллиарда евро. В результате доля России в европейском импорте трубопроводного газа выолсда почти до 19% с примерно 14% годом ранее.