В середине лета страны ЕС нарастили закупки российского трубопроводного газа в полтора раза по сравнению с показателем годом ранее — до 665,4 миллиона евро. Это стало максимальной с февраля прошлого года, когда импорт составлял чуть более миллиарда евро.
Главным покупателем стала Италия, нарастившая закупки в пять раз по сравнению с прошлым июлем, в результате объемы достигли наибольшего значения с марта этого года в 214 миллионов евро. Венгрия и Словакия за год увеличили импорт российского магистрального газа на 21% — до 164,2 миллиона и 115,8 миллиона евро соответственно.
В то же время Греция, наоборот, уменьшила импорт на 6% — до 162,1 миллиона евро, Болгария — на 9,5%, до 6,7 миллиона, а Чехия — вдвое, до 2,6 миллиона. Австрия традиционно не раскрывает данные по покупке газа.
Всего за семь месяцев Евросоюз приобрел у России трубопроводного газа на 3,95 миллиарда евро, что на 24% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом ЕС сократил закупки и у других поставщиков — на 45%, до 17,3 миллиарда евро. В результате доля России в европейском импорте трубопроводного газа выолсда почти до 19% с примерно 14% годом ранее.
Ранее РИА Новости выяснило, что Евросоюз в июле импортировал российского сжиженного природного газа на максимальные с конца зимы 565,7 миллиона евро.
В начале сентября директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский сообщил РИА Новости, что страны Евросоюза продолжают наращивать закупки российского газа. Как уточнил дипломат, к настоящему времени доля российского газа в общем импорте ЕС достигает 15%.
Многие страны Европы в 2022 году лишились — частично или полностью — газа от «Газпрома». Весной он сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту — «Северному потоку». Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту «Ямал — Европа» также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась.
В Москве ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. Те, кто отказался от поставок, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ, предупреждали в Москве.