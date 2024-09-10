«Новатэк» и «Ямал СПГ» опровергли данные СМИ о формировании теневого СПГ-флота

В «Новатэке» уточнили, что работники компании не являются сотрудниками проекта. Деятельность проекта, включая операционную и коммерческую, находится исключительно под управлением руководства «Арктик СПГ — 2».
«Сделанные в СМИ предположения и заявления о том, что якобы компания занимается формированием теневого флота, его управлением и отгрузками с проекта “Арктик СПГ — 2”, не соответствуют действительности», — отметили в «Новатэке».
«В последнее время в средствах массовой информации появились публикации, в которых содержатся недостоверные данные о том, что зафрахтованные ОАО “Ямал СПГ” суда-газовозы используются в том числе и для отгрузки продукции с проекта “Арктик СПГ — 2”. Данные утверждения являются грубой ошибкой или сознательной инсинуацией СМИ и привлекаемых ими так называемых экспертов», — заявили в пресс-службе «Ямал СПГ».
О создании теневого СПГ-флота ранее сообщило агентство Bloomberg, по данным которого право собственности на несколько судов было передано малоизвестным компаниям в Дубае.
Также о теневом СПГ-флоте написала и Financial Times со ссылкой на консалтинговую компанию Windward. По ее данным, с 2023 года более 50 СПГ-танкеров сменили владельцев на компании в ОАЭ.