«Новатэк» и «Ямал СПГ» опровергли данные СМИ о формировании теневого СПГ-флота

«В последнее время в средствах массовой информации появились публикации, в которых содержатся недостоверные данные о том, что зафрахтованные ОАО “Ямал СПГ” суда-газовозы используются в том числе и для отгрузки продукции с проекта “Арктик СПГ — 2”. Данные утверждения являются грубой ошибкой или сознательной инсинуацией СМИ и привлекаемых ими так называемых экспертов», — заявили в пресс-службе «Ямал СПГ».