Банки стали предлагать комбинировать вклады с ПДС по рекордным ставкам до 25%

«У программы долгосрочных сбережений есть масса плюсов, особенно государственное софинансирование взносов в течение первых 10 лет и налоговые вычеты. Но не стоит забывать, что базовый доход в ПДС получается из вложения денег людей в ценные бумаги и управления этим портфелем. Качество управления прямо зависит от профессионализма операторов, в роли которых сейчас выступают НПФ. Исторически их эффективность далеко не всегда была на высоте. Поэтому в Минфине подстраховали участников ПДС и обязали фонды компенсировать людям убытки за свой счет, если НПФ закончит год с плачевным результатом. Кроме того, деньги на счетах ПДС защищены Агентством по страхованию вкладов», — заметил эксперт.