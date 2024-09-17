Банки стали предлагать комбинировать вклады с ПДС по рекордным ставкам до 25%

Комбинированные с ПДС вклады своим клиентам предлагают ВТБ, «Газпромбанк», ТКБ и некоторые другие участники рынка. «Почта Банк» планирует запустить такой продукт в октябре, рассказал «РГ» заместитель президента-председателя правления Алексей Охорзин.
«По нашим оценкам, продукт будет пользоваться спросом по мере роста информированности населения о преимуществах программы долгосрочных сбережений. Ожидаем высокий интерес к данному инструменту в малых городах и отдаленных населенных пунктах, которые охватывает практически только сеть обслуживания “Почта Банка”», — сказал он.
ВТБ начал открывать своим клиентам комбинированные с ПДС вклады с начала сентября на срок 3, 6 или 12 месяцев (то же и в «Газпромбанке»). Минимальная сумма депозита составляет 30 тысяч рублей, а максимальная не должна превышать сумму первого взноса в программу долгосрочных сбережений.
«Ожидаем, что до конца года данным предложением воспользуются примерно 120 тыс. клиентов. Продукт позволяет людям получить двойную выгоду: по вкладу — максимальную процентную ставку, по ПДС — возможность получить кешбэк до 100% от государства, а также дополнительный доход от инвестиций и налоговых вычетов», — заявили «РГ» в пресс-службе ВТБ.
Вклад хорош тем, что максимальная ставка предоставляется при открытии вклада на короткий срок 3 месяца, считает проекта «ПроФиТ» Ассоциации развития финансовой грамотности Павел Никитин.
«Учитывая прогнозы аналитиков о дальнейшем повышение ключевой ставки ЦБ (да и сам Центробанк своих намерений не скрывает), такой вклад — это очень хороший вариант размещения денег с точки зрения доходности. Есть только два ключевых условия — наличие свободных средств и толерантность к сути ПДС», — объяснил Никитин.
По его словам, интереснее всего комбинированные с ПДС вклады окажутся для предпенсионеров или тех людей, кто уже на пенсии. Они имеют право воспользоваться своими накоплениями по программе не через стандартные 15 лет, а гораздо раньше — после достижения возраста 55 лет для женщин и 60 для мужчин.
Открывают комбинированные вклады в первую очередь те банки, у которых есть партнерские отношения с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), которые получили право управлять деньгами участников программы долгосрочных сбережений. Всего такое право сейчас есть у 34 фондов. Для ТКБ это «Газфонд пенсионные накопления», а у ВТБ и «Газпромбанка» есть свои собственные одноименные НПФ. Поэтому выбирая комбинированный вклад, потребителю стоит учитывать результаты, которые команда того или иного фонда показала в прошлом, советует доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
«У программы долгосрочных сбережений есть масса плюсов, особенно государственное софинансирование взносов в течение первых 10 лет и налоговые вычеты. Но не стоит забывать, что базовый доход в ПДС получается из вложения денег людей в ценные бумаги и управления этим портфелем. Качество управления прямо зависит от профессионализма операторов, в роли которых сейчас выступают НПФ. Исторически их эффективность далеко не всегда была на высоте. Поэтому в Минфине подстраховали участников ПДС и обязали фонды компенсировать людям убытки за свой счет, если НПФ закончит год с плачевным результатом. Кроме того, деньги на счетах ПДС защищены Агентством по страхованию вкладов», — заметил эксперт.
Благодаря решимости Центробанка повышать ключевую ставку до победы над инфляцией, праздник на улице вкладчиков не смогла испортить даже нехорошая статистика по росту цен в августе. Несмотря на сезонное удешевление овощей и фруктов, темпы инфляции в годовом выражении все еще превышают 9% при цели ЦБ в 4% и прогнозе на 2024 год около 7%.
«Для того чтобы инфляция поступательно снижалась к целевому темпу 4%, необходим более сдержанный рост спроса и дополнительная жесткость денежного-кредитных условий», — говорят в ЦБ. Эта позиция не предполагает снижения ключевой ставки, а значит, доходность любых банковских депозитов, включая самые обыкновенные, в ближайшие месяцы останется на высоком уровне.