Снизить на треть: к чему приведет борьба с «серыми зарплатами»

По оценке эксперта, какая-то часть экономической активности всегда, в любой экономике находится в тени, в основном — в силу социальных, а не экономических причин. Поэтому снизить эту скрытую занятость только экономическими и административными мерами практически невозможно. «Тут уже другие рецепты подействуют — повышение предсказуемости политики, снижение разного рода рисков в экономике, в том числе политических», — перечислил экономист. Например, в стране часто меняются налоги, а льготный режим для самозанятых действует до 2028 года. А что дальше?