Снизить на треть: к чему приведет борьба с «серыми зарплатами»

Планы властей ужесточить борьбу с различными способами выплат серых зарплат обусловлены тем, что как обычно, не рассчитали побочные эффекты мер госполитики — в данном случае, господдержку самозанятости, считает профессор кафедры экономической социологии Департамента социологии Факультета социальных наук НИУ ВШЭ Александр Чепуренко.
В рамках господдержки самозанятые могут получать льготы, субсидии, налоговые вычеты. Это и могло привести к стремлению бизнеса минимизировать налоговые выплаты через наем сотрудников в статусе самозанятых или по ГПХ.
По мнению управляющего партнера агентства по подбору персонала и HR-консалтингу Addwise Наталии Матусовой, ужесточение контроля всегда приводит к увеличению административной нагрузки на бизнес, особенно для малых и средних предприятий (МСП). Они могут столкнуться с необходимостью пересмотра своей зарплатной политики.
«В результате, некоторые компании могут начать сокращать штаты или перемещать работников в “серую зону”, чтобы избежать различного рода издержек, как это было в конце 1990х — начале 2000-х», — предупредила она.
Сейчас уже действую несколько индикаторов для назначения проверок компании, самозанятых, предпринимателей, которых подозревают в выплатах в конвертах. Например, отсутствие кадровых изменений у работодателя за квартал при сокращении обязательных отчислений в Социальный фонд России на 50%.
Минэкономразвития предлагает включить в перечень индикаторов еще четыре критерия:
- Уменьшение зарплаты у 25% и более работников медицинской организации.
- . Начисление зарплаты ниже минимального размера оплаты труда 60 и более работникам, при том что их доля составляет 50% штата и выше.
- Сохранение численности работников при сокращении фонда оплаты труда на 80% и более за квартал.
- Взаимодействие организации более чем с 35 самозанятыми с их среднемесячным доходом более 35 тысяч рублей и продолжительностью работы более трех месяцев.
Профессор департамента публичного права Факультет права НИУ ВШЭ Марина Буянова полагает, что после усиления госконтроля в частном секторе зарплаты упадут «очень незначительно, т.к. работодатели будут постепенно выводить лиц с договорами ГПХ из организации, придумывая новые схемы».
По мнению к.э.н., доцента Базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой, «самозанятые сегодня имеют серьёзную теневую завесу. Данный вид занятости недостаточно регулируется и исследован».
Государство создало благоприятные условия для выхода из тени и легализации, и сейчас идет процесс совершенствования процесса контроля и регулирования.
«Одним из важных векторов контроля должен стать процесс развития вынужденной самозанятости, когда работодатель вынуждает отдельных работников уходить в самозанятость, чтобы сэкономить на отчислениях. Важно контролировать и этот процесс», — отметила Фарида Мирзабалаева.
Снизить на треть
По данным статистики, в 2023 года сейчас в России порядка 6% работников получают «серые зарплаты».
«Однако, фактически таких работников значительно больше, поскольку бизнес, чтобы уйти от налогов, постоянно придумывает новые способы. Так, активно используются договоры ГПХ (один из предлагаемых Минэком новых индикаторов)», — считает Марина Буянова.
Порядка 10−15% работников получают зарплату «в конверте» частично или полностью, сообщила аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
«Оценки доли серых зарплат варьируются, но по данным различных исследований и экспертов, она может составлять до 20% от общего объема зарплат в стране», — уточнила Наталия Матусова.
Это может создавать значительные проблемы для налоговых поступлений и социальной защиты. Показатель до последнего времени снижался, в том числе за счет усиления контроля со стороны ФНС и других структур.
«Но сейчас поставлена задача активизировать эту работу и снизить на треть теневой сектор, чтобы на фоне общего роста зарплат стабильно росли поступления по НДФЛ и страховые взносы в Соцфонд», — пояснила Елена Киселева.
При этом, по ее словам, со стороны работодателей по-прежнему есть соблазн занижать официальную зарплату и доплачивать своим работникам «в конверте». Это связано с тем, что на рынке труда идет жесткая конкуренция за кадры, приходится повышать зарплаты и при этом с 2025 года ожидается увеличение налоговой нагрузки на бизнес (новая шкала НДФЛ и повышение налога на прибыль).
«Многие работники тоже не против серой зарплаты. По опросам, более 60% сотрудников допускают такой вариант. Для многих это даже желательно, чтобы была возможность занижать алименты или получать детские пособия, зависящие от официального дохода», — подчеркнула Елена Киселева.
Фарида Мирзабалаева отметила, что если 60% и более самозанятых получают начисления ниже МРОТ, то это, по ее мнению, серьезный сигнал о выплате части средств неформально. Проверки реальной ситуации могут стимулировать сокращение теневых доходов.
«Заработные платы в результате таких проверок могут снизиться у тех, кто занят только в неформальном сегменте. Как правило, это могут быть социально уязвимые категории населения, с низким уровнем квалификации. Мобильность данных категорий весьма ограничена», — предупредила экономист.
Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», к.э.н. Олег Абелев уточнил, что серые зарплаты создают не самозанятые, а в основном МСП, для которых налоговая нагрузка ощущается гораздо сильнее, чем на отдельном ИП или самозанятом.
Война с ветряными мельницами
По мнению профессора Кафедры экономической социологии Департамента социологии Факультета социальных наук НИУ ВШЭ Александра Чепуренко, существует как минимум два мощных рычага, которые будут противодействовать снижению зарплат в частном секторе.
Во-первых, сверхвысокая занятость населения и дефицит кадров буквально по всем специальностям. Во-вторых, сильно уйти в сторону выплаты зарплаты в «серой зоне» не даст та цифровизация платежей и расчетов в экономике, которую налоговая служба создает последние 10 лет. Электронный контроль расчетов сделал весьма прозрачной для госорганов коммерческую деятельность подавляющего большинства фирм.
Как отметил Александр Чепуренко, в последние годы доля лиц, занятых только в теневой экономике России, составляет порядка 10−12% от совокупной занятости, а часть зарплаты, выплачиваемая в конвертах занятым на формально зарегистрированных предприятиях, не превышает 20%.
«Это — относительно немного по общемировым меркам, — считает он. — В то же время пытаться полностью покончить с теневой занятостью — это воевать с мельницами».
По оценке эксперта, какая-то часть экономической активности всегда, в любой экономике находится в тени, в основном — в силу социальных, а не экономических причин. Поэтому снизить эту скрытую занятость только экономическими и административными мерами практически невозможно. «Тут уже другие рецепты подействуют — повышение предсказуемости политики, снижение разного рода рисков в экономике, в том числе политических», — перечислил экономист. Например, в стране часто меняются налоги, а льготный режим для самозанятых действует до 2028 года. А что дальше?
«Наконец, работодатель не будет заинтересован укрывать часть заработной платы, если перенести обязанность по уплате налогов на фонд оплаты труда с работодателя на самих наемных работников», — подчеркнул Александр Чепуренко.
Число неформалов растет
Количество занятых в неформальном секторе россиян в первом квартале 2024 года увеличилось к аналогичному периоду прошлого года на 13,2%, или на 1,7 млн человек, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
В России свыше 14,4 млн «работников-неформалов» или каждый пятый работающий. Это максимальное квартальное значение с четвертого квартала 2021 года, как и доля занятых в неформальном секторе — 19,6%, подчеркивается в исследовании.
Среди «неформалов» — самозанятые, индивидуальные предприниматели и их сотрудники, работники семейных и любых бизнесов, у которых отсутствует регистрация в качестве юрлица. Это могут быть и высококвалифицированные специалисты, например, юристы или врачи.
При этом численность официально трудоустроенных на предприятиях граждан за тот же период сократилась на 1,2 млн человек. Первая категория неформально занятых, куда входят самозанятые, индивидуальные предприниматели и фермеры, за год увеличилась на 20%, или примерно на 800 тысяч человек. Выросла и вторая категория — наемные сотрудники, работающие на ИП, фермеров и самозанятых — на 13,7%, или 1 млн человек.
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