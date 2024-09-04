Bloomberg: МВФ потребует от Украины девальвации гривны и повышения налогов

В июне Совет исполнительных директоров МВФ одобрил договоренности с Украиной в рамках четвертого обзора экономики страны, по условиям которых будет выделен транш $2,2 млрд. Эти средства направляют по линии одобренного в марте 2023 года механизма расширенного кредитования на $7,6 млрд. В том же месяце МВФ выдвинул новые требования Украине по борьбе с коррупцией. Вчера, 3 сентября, Reuters сообщило, что Украина смогла договориться о реструктуризации долга на сумму более $20 млрд.