Bloomberg: МВФ потребует от Украины девальвации гривны и повышения налогов

Это станет условием для получения Украиной следующего транша на $1,1 млрд из программы помощи в $15,6 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных украинских чиновников.
МВФ считает, что все перечисленные меры помогут с покрытием дефицита бюджета страны, который в 2025 году прогнозируется на уровне $15 млрд. Если сотрудники фонда сочтут, что Украина достигает целевых показателей программы и имеет достаточно средств для удовлетворения своих финансовых потребностей, то они могут одобрить выделение ей $1,1 млрд.
Однако, как пишет агентство, Нацбанк Украины не поддерживает девальвацию валюты. С момента отмены фиксированного курса в октябре 2023 года гривна потеряла 10% стоимости по отношению к доллару. Если гривна еще больше подешевеет, то это «поставит под сомнение способность центрального банка поддерживать ценовую стабильность», пояснили собеседники Bloomberg.
В ходе обсуждений перед предстоящей на этой неделе встрече представители МВФ раскритиковали план правительства по повышению ряда налогов как слишком мягкий. Одним из возможных вариантов названо повышение налога на добавленную стоимость с нынешних 20%. Однако власти опасаются, что повышение налогов «нанесет политический ущерб» стране, отмечает агентство.
МВФ, а также Центробанк и Минфин Украины отказались от комментариев.
В июне Совет исполнительных директоров МВФ одобрил договоренности с Украиной в рамках четвертого обзора экономики страны, по условиям которых будет выделен транш $2,2 млрд. Эти средства направляют по линии одобренного в марте 2023 года механизма расширенного кредитования на $7,6 млрд. В том же месяце МВФ выдвинул новые требования Украине по борьбе с коррупцией. Вчера, 3 сентября, Reuters сообщило, что Украина смогла договориться о реструктуризации долга на сумму более $20 млрд.