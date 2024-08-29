Положена ли пенсия домохозяйкам в 2024 году

Неработающие матери, ведущие домашнее хозяйство и занимающиеся воспитанием детей, чаще других фрилансеров переживают, из чего и как будет формироваться их будущая пенсия, и вообще, будет ли она формироваться в принципе, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его словам, стаж и пенсионные коэффициенты у этой категории граждан не формируются, право на назначение страховой пенсии они теряют. «Таким гражданам назначается социальная пенсия — государственная ежемесячная денежная выплата нетрудоспособным гражданам, постоянно проживающим на территории РФ», — поясняет он.
Социальные пенсии получают граждане, которые по разным причинам не имеют трудового стажа.
Однако действующее законодательство позволяет внештатным работникам, с которыми не заключены трудовые договоры, в связи с чем работодатель не уплачивает за них взносы в Социальный фонд, а также неработающим матерям самим делать взносы на свое обязательное пенсионное и медицинское страхование и, таким образом, формировать свою будущую пенсию.
Тем, кто соберется на пенсию после 2025 года, потребуется накопить за свою трудовую жизнь 30 пенсионных коэффициентов и иметь не менее 15 лет трудового стажа.
Чтобы официально нетрудоустроенные работники приобрели право перечислять страховые взносы в Социальный фонд самостоятельно, надо обратиться с заявлением в территориальный орган СФР для добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. При себе нужно иметь паспорт, и СНИЛС.
Пенсионные коэффициенты и стаж за каждый год начисляются, исходя из сумм страховых взносов от минимального размера до максимального.
С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда установлен в сумме 19 242 ₽ В связи с этим минимальный размер страховых взносов, подлежащих уплате в 2024 году составляет: 1МРОТ х 22% х 12 = 19 242×22% х 12 = 50 798,88 ₽
Максимальный размер страховых взносов, подлежащих уплате в 2024 году, составляет: 8МРОТ х 22% х 12 = 8×19 242×22% х 12 = 406 391,04 ₽
Чем выше взносы, тем больше будет пенсионных коэффициентов, объясняет Соловьев. Годовой взнос можно перечислить как единым платежом, так и разбить — помесячно, поквартально.
Все платежи по добровольному внесению страховых взносов осуществляются в Федеральную налоговую службу. Реквизиты можно узнать на сайте ФНС.
Если гражданину интересно, сколько у него имеется пенсионного стажа и заработанных пенсионных коэффициентов, необходимо онлайн зайти в свой «Личный кабинет гражданина». В нем можно найти подробную информацию о том, какие периоды трудовой деятельности, места работы, размер начисленных работодателями страховых взносов зафиксированы на индивидуальном лицевом счете в Социальном фонде России.
Чтобы воспользоваться электронными услугами и сервисами Соцфонда, нужно зарегистрироваться на сайте Госуслуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте Соцфонда не требуется. Ключевые государственные услуги Соцфонда можно также получить через Единый портал госуслуг.
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Елена Рогачева