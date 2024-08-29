Положена ли пенсия домохозяйкам в 2024 году

Однако действующее законодательство позволяет внештатным работникам, с которыми не заключены трудовые договоры, в связи с чем работодатель не уплачивает за них взносы в Социальный фонд, а также неработающим матерям самим делать взносы на свое обязательное пенсионное и медицинское страхование и, таким образом, формировать свою будущую пенсию.