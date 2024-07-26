Крайний шаг: как решение ЦБ повлияет на рубль, кредиты, вклады и акции

Консенсусный прогноз рынка и регулятора говорит о том, что снижение ключевой ставки можно ожидать в 1−2 квартале 2025 года, отметил Дмитрий Целищев. По его словам, цикл повышения ключевой ставки, скорее всего, завершится после 26 июля. Инфляцию по большей части уже удалось обуздать. «По сути, мы подошли к “невозвратному” барьеру, преодолеть который будет очень болезненно и для бизнеса, и для государства», — прогнозирует он.