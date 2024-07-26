Крайний шаг: как решение ЦБ повлияет на рубль, кредиты, вклады и акции

В предыдущий раз ставка менялась 18 декабря, когда ЦБ повысил ее с 15% до 16%. Регулятор по-прежнему обеспокоен инфляцией, которая примерно в 2 раза выше цели в размере 4%. Также остается дефицит кадров, сохраняются на высоком уровне высокие потребительские расходы, кредитование.
Кредиты и вклады
Ряд банков рассылал своим клиентам сообщения с призывом поспешить взять кредит до 26 июля по еще низким ставкам. Теперь эта возможность утрачена — ставки по займам продолжат расти. По оценке главного экономиста «БКС Мир инвестиций» Ильи Федорова, кредиты для корпоративного сектора подорожают и приведут к перераспределению прибыли в пользу банковского сектора. Рост ставки не окажет существенного влияния на кредитные условия для физлиц.
«Ставки по потребкредитам остаются в диапазоне 25% и выше, ипотечные кредиты на рыночной основе запретительно высокие 18% и выше», — отметил он.
По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, заемщикам надо быть готовыми к тому, что деньги в экономики останутся дорогими долго, а, вероятно, и ещё подорожают. «Мы полагаем, что вслед за повышением ключевой ставки с 16% до 18% на сопоставимую величину вырастут ставки по депозитам и кредитам — ипотеке, потребительским, корпоративным», — рассказал он.
В Совкомбанке не ожидают снижения ключевой ставки в этом году. «Поэтому повышенные ставки по депозитам и кредитам, вероятно, останутся до конца года», — отметил он.
«В целом сберегателям и заёмщикам стоит быть готовым к тому, что этот период жёсткой монетарной политики может оказаться длительным, а ключевая ставка останется двузначной и весь следующий год», — прогнозирует аналитик.
Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко отметил, что для розничного кредитования можно ожидать существенного замедления темпов прироста во втором полугодии. Основным фактором его замедления станет не повышение ставки до 18%, а отмена программы льготной ипотеки и ужесточение макропруденциальных требований в потребительском кредитовании.
Сворачивание льготной ипотеки, по его оценке, может также замедлить темпы кредитования банками застройщиков, что в свою очередь может оказать давление на прирост кредитов в корпоративном секторе.
«Однако в целом мы считаем, что драйвером корпоративного кредитования остается бюджетный импульс, поэтому влияние ключевой ставки здесь будет ограниченным», — отметил Юрий Кравченко.
По мнению управляющего директора инвесткомпании «Риком траст» Дмитрия Целищева, ставки по кредитам могут вырасти, но незначительно, так как рынок уже «заложился» в текущие уровни. «В целом рынок отходит от безудержных трат к формированию накоплений», — отметил он.
Фондовый рынок
Повышение ставки традиционно сдерживает рост фондового рынка — инвесторы осторожнее вкладываются в активы в условиях подорожания «денег» — кредитов. В это время растет привлекательность депозитов, сбережений на банковских счетах.
«ЦБ ранее недвусмысленно обозначил перспективу дальнейшего повышения ключевой ставки на июльском заседании, поэтому рынок уже подготовился к повышению и заложил рост ставки на 2 процентных пункта в котировки как акций, так и облигаций», — пояснил член генсовета «Деловой России», руководитель подкомитета по публичным рынкам капитала Алексей Лазутин.
По мнению Ильи Федорова, рынок акций находится под давлением, так как высокие ставки способствуют росту доходностей на долговом рынке. Игроки ожидают выпуска Минфином долга по плавающей ставке вместо выпуска облигаций с фиксированной доходностью.
Темпы прироста вкладов физических лиц вряд ли еще больше ускорятся, но останутся повышенными, полагает Юрий Кравченко.
«При этом не исключено усиление перетока средств из других инструментов инвестирования в банковские депозиты, что в том числе может стать сдерживающим фактором для рынка акций, где основными игроками теперь выступают физические лица», — прогнозирует экономист.
Рубль
По мнению Юрия Кравченко, для рубля повышение ставки, скорее всего, уже не станет драйвером для новых максимумов, но выступит фактором поддержки российской валюты на достигнутых уровнях.
Илья Федоров считает, что влияние решения ЦБ ограничено на рубль, «так как сейчас курс определяется размером профицита счета текущих операций в результате снижения импорта». По его оценке, население не предъявляет серьезный спрос на валюту. В июне покупки валюты со стороны населения сократились более чем вдвое, в том числе благодаря высоким процентным ставкам по депозитам.
«В целом мы ожидаем, что рубль в этом квартале будет стабильным и будет торговаться недалеко от текущих уровней. В свои прогнозы на этот квартал мы закладываем средний курс рубля на уровне 12 за юань, 88 за доллар и 96 за евро», — сообщил аналитик.
Когда начнется снижение ставки
Консенсусный прогноз рынка и регулятора говорит о том, что снижение ключевой ставки можно ожидать в 1−2 квартале 2025 года, отметил Дмитрий Целищев. По его словам, цикл повышения ключевой ставки, скорее всего, завершится после 26 июля. Инфляцию по большей части уже удалось обуздать. «По сути, мы подошли к “невозвратному” барьеру, преодолеть который будет очень болезненно и для бизнеса, и для государства», — прогнозирует он.
Результатом сегодняшнего повышение ставки с 16% до 18% станет замедление инвестиционной активности бизнеса до наступления лучших времен, считает Алексей Лазутин.
По его оценке, когда наступят эти самые лучшие времена сложно сказать — если ЦБ будет и дальше ориентироваться при принятии решения по ставке на инфляцию, то можно ожидать и дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.
«Но мы видим, что ставкой регулировать этот показатель в текущей ситуации получается не очень эффективно», — подчеркнул он.
«Ожидаем сохранение текущей ставки минимум до конца года. Банк России будет держать ставку 8−10% в реальном выражении (ключевая ставка за вычетом инфляции). Согласно опыту других центральных банков, таргетирующих инфляцию, такая ставка способна задавить инфляцию в течение года», — сообщил Илья Федоров.
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