ЦБ объяснил свое решение повысить ключевую ставку ускорением инфляции

Банк России также пересмотрел свои прогнозы: инфляция в 2024 году вырастет до 6,5−7,0%. Ожидается, что благодаря принятым мерам годовая инфляция снизится до 4,0−4,5% в следующем, 2025 году, и останется вблизи уровня 4% в дальнейшем.