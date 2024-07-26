ЦБ объяснил свое решение повысить ключевую ставку ускорением инфляции

Как сообщает ЦБ в своем пресс-релизе, инфляция в России значительно превышает апрельский прогноз регулятора. Это связано с активным ростом внутреннего спроса, опережающим возможности предложения товаров и услуг. Инфляционные ожидания среди населения и участников финансового рынка продолжают расти, усугубляя устойчивость инфляции.
Банк России также пересмотрел свои прогнозы: инфляция в 2024 году вырастет до 6,5−7,0%. Ожидается, что благодаря принятым мерам годовая инфляция снизится до 4,0−4,5% в следующем, 2025 году, и останется вблизи уровня 4% в дальнейшем.
«Во втором квартале 2024 года сезонно скорректированный рост цен составил в среднем 8,6% в годовом исчислении, что выше 5,8% в предыдущем квартале. Разовые факторы продолжали способствовать ускорению инфляции, но и базовая инфляция выросла до 9,2% с 6,8% в прошлом квартале», — добавили в ЦБ.
По оценке на 22 июля, годовая инфляция возросла с 8,6% в июне до 9,0%, что отчасти связано с увеличением тарифов на коммунальные услуги с 1 июля.
Для стабилизации ситуации потребуются дополнительные меры ужесточения денежно-кредитной политики. Возвращение инфляции к целевому уровню требует более жестких условий, чем предсказывалось ранее. В связи с этим Центробанк рассматривает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
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Виктория Воропаева