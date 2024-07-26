ЦБ: в России сохраняется проинфляционное давление

Банк России озвучил основные причины повышения инфляции. Это изменение условий внешней торговли из-за геополитических факторов, высокие ожидания по инфляции и отклонение российской экономики от устойчивого роста. регулятор считает, что снижение инфляции может произойти быстрее ожидаемого, если замедлится внутренний спрос.
О том, что ЦБ повысит ставку на июльском заседании, говорило большинство аналитиков. Как показал опрос Финансов Mail, проведенный среди читателей накануне заседания совета директоров регулятора, россияне также ожидали повышения ключевой ставки:
— до 18% — прогнозировали 47% респондентов,
— до 17% — 19% участников опроса,
— сразу до 20% — 18% читателей.
Центробанк предполагает, что объявленная траектория бюджетной политики на 2024 год останется неизменной. Любые изменения могут потребовать корректировок денежно-кредитной политики.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева.