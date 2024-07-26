ЦБ: в России сохраняется проинфляционное давление

Банк России озвучил основные причины повышения инфляции. Это изменение условий внешней торговли из-за геополитических факторов, высокие ожидания по инфляции и отклонение российской экономики от устойчивого роста. регулятор считает, что снижение инфляции может произойти быстрее ожидаемого, если замедлится внутренний спрос.