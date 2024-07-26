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Банк России повысил ключевую ставку до 18% годовых

Это решение регулятора совпало с ожиданиями аналитиков: они считали, что ситуация с ростом кредитования и перегревом экономики приведет к ужесточению денежно-кредитной политики ЦБ.

Источник: life.ru

«Совет директоров Банка России 26 июля 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых», — сообщает пресс-служба регулятора.

Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг.

Банк России

Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее, пояснил регулятор.

«Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5−7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0−4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — отметили в пресс-релизе.

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Большинство аналитиков прогнозировало, что ЦБ повысит ставку до 17−18% годовых. Как показал опрос Финансов Mail, проведенный среди читателей накануне заседания совета директоров регулятора, россияне также ожидали повышения ключевой ставки:

— до 18% — прогнозировали 47% респондентов,

— до 17% — 19% участников опроса,

— сразу до 20% — 18% читателей.

Последнее повышение ставки Банком России произошло на итоговом заседании 2023 года, в декабре. 15 декабря ключевую ставку повысили на один процент, до 16% годовых.

С июля до декабря прошлого года ЦБ повысил ставку более чем в два раза: с 7,5% годовых летом до 16% зимой:

— на очередном заседании 15 декабря — на 100 б.п, до 16%,

— на очередном заседании 27 октября, на 200 б.п., до 15% годовых,

— 15 сентября ЦБ поднял ставку на 100 б.п., до 13%,

— месяцем ранее, на внеочередном заседании 15 августа, ставку повысили сразу на 350 б.п., с 8,5 до 12% годовых из-за усиления инфляционных рисков.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».