Банк России повысил ключевую ставку до 18% годовых

«Совет директоров Банка России 26 июля 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых», — сообщает пресс-служба регулятора.
Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг.
Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее, пояснил регулятор.
«Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до
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Большинство аналитиков прогнозировало, что ЦБ повысит ставку до 17−18% годовых. Как показал опрос Финансов Mail, проведенный среди читателей накануне заседания совета директоров регулятора, россияне также ожидали повышения ключевой ставки:
— до 18% — прогнозировали 47% респондентов,
— до 17% — 19% участников опроса,
— сразу до 20% — 18% читателей.
Последнее повышение ставки Банком России произошло на итоговом заседании 2023 года, в декабре. 15 декабря ключевую ставку повысили на один процент, до 16% годовых.
С июля до декабря прошлого года ЦБ повысил ставку более чем в два раза: с 7,5% годовых летом до 16% зимой:
— на очередном заседании 15 декабря — на 100 б.п, до 16%,
— на очередном заседании 27 октября, на 200 б.п., до 15% годовых,
— 15 сентября ЦБ поднял ставку на 100 б.п., до 13%,
— месяцем ранее, на внеочередном заседании 15 августа, ставку повысили сразу на 350 б.п., с 8,5 до 12% годовых из-за усиления инфляционных рисков.
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