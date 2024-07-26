Банк России повысил ключевую ставку до 18% годовых

«Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5−7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0−4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — отметили в пресс-релизе.