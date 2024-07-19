От покушения до «перегрева»: чем важна неделя для инвесторов

Покушение встряхнуло рынки
История нападений на президентов США пополнилась. В начале недели мировые рынки отыграли покушение на республиканца Дональда Трампа, который претендует на победу в президентских выборах в США. Биткоин подорожал, часть индексов США обновила исторические рекорды, как и стоимость золота. Рейтинг Дональда Трампа одновременно вырос, а его соперника — снизился. Республиканец показал завидную реакцию и смелость во время покушения, а Джо Байден через пару дней в очередной раз заболел ковидом.
На предыдущей неделе после теледебатов индексы США также рекордно выросли, поскольку в случае избрания Дональда Трампа на пост президента страны многие сектора американской экономики ожидают стимулирующие меры для ускорения роста, в первую очередь это касается нефтегазового сектора.
Рекордная стоимость золота также отражает желание инвесторов хеджировать риски в случае усиления геополитической турбулентности, поскольку ЕС может остаться один в украинском конфликте. Республиканский кандидат в президенты не раз критиковал НАТО за то, что военно-политический альянс фактически содержат США, а другие страны Евросоюза — его участники — паразитируют на российской угрозе.
Валютное смягчение
Правительство РФ в очередной раз снизило лимит для экспортеров по возврату валютной выручки на свои счета в российских уполномоченных банках, которая была получена по внешнеторговым контрактам. С октября 2023 года лимит был не менее 80% иностранной валюты, чтобы снизить спрос на валюту на Мосбирже и удержать от падения курс рубля. В конце июня порог был снижен до 60%, а теперь — до 40%. Теперь экспортные компании могут продавать меньше валюты на Мосбирже.
«Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности», — так объяснили в правительстве решение. Рубль подешевел после этого, но затем стабилизировался. Например, к юаню национальная валюта потеряла сначала около 20 копеек, а затем снижение остановилось на уровне 10 копеек. Ранее, когда в торгах на Мосбирже и в международных российских расчетах доминировали доллар и евро, то падение рубля было бы больше. Но теперь, по последним оперативным данным ЦБ РФ, доля рублевых платежей при оплате импорта РФ достигла в мае нового рекорда в 41,8%. Достигнут рекорд и для доли платежей в валютах дружественных стран — 45,4%. Доля расчетов в долларах и евро упала до 17,6%.
Дивиденды, индекс и Зеленский
Дивидендный сезон продолжается. Индекс МосБиржи в начале недели снижался ниже 2900 пунктов из-за отсечки дивидендов. Отсечка — это день закрытия реестра-списка владельцев бумаг, которые получат дивиденды. Инвесторы, покупающие акции в расчете получить дивиденды и успеть зарегистрироваться в качестве акционеров, после закрытия реестра начинают продавать эти акции. Это приводит к снижению котировок. Неделей ранее индекс упал ниже 3000 пунктов. Но в пятницу инвесторы поняли, что пора выкупать на рынке подешевевшие акции, и индекс вырос более чем на 1% к 15:00 мск. Поддержку позитивному настроению инвесторов оказало и заявление Владимира Зеленского, что «можно договориться о дипломатическом урегулировании» в украинском конфликте.
Перегрев сохраняется
В России по-прежнему спрос не успевает за предложением, следует из обзора аналитиков ЦБ РФ. Экономика растет, как и цены, а на рынке сохраняется дефицит кадров, потребление опережает производство и предложение товаров. «Последний опрос предприятий Банка России указал на фронтальный рост дефицита кадров по всем укрупненным категориям работников», — сообщается в обзоре регулятора. Это, по мнению аналитиков ЦБ РФ, является поводом для повышения ключевой ставки.
Электричество для майнинга
Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам обратил внимание на важность массового внедрения цифрового рубля в различных сферах и об опасности бесконтрольного расхода электроэнергии в России для майнинга.
Глава государства призвал принять системные решения для регулирования майнинга — «на уровне федерального закона». Президент РФ подчеркнул, что «уже давал поручения урегулировать майнинг цифровых валют в России, включая вопросы налогообложения этой деятельности и тарифные решения». Бесконтрольный майнинг выбирает свободные энергомощности в РФ. Это, по словам главы государства, может привести к дефициту энергии для экономики и населения. Почти 1,5% общего потребления электроэнергии в стране расходуется на майнинг криптовалют, подчеркнул президент. РФ находится среди стран-лидеров по майнингу из-за недорогой электроэнергии. Эта новость расстроит криптоинвесторов.
Ранее Китай запретил майнинг и любые транзакции с криптовалютой в стране. Ограничение майнинга и ужесточение регулирования крипторынка в крупных странах снижает популярность инвестиций в спекулятивные цифровые валюты, как и их распространение.
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