От покушения до «перегрева»: чем важна неделя для инвесторов

«Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности», — так объяснили в правительстве решение. Рубль подешевел после этого, но затем стабилизировался. Например, к юаню национальная валюта потеряла сначала около 20 копеек, а затем снижение остановилось на уровне 10 копеек. Ранее, когда в торгах на Мосбирже и в международных российских расчетах доминировали доллар и евро, то падение рубля было бы больше. Но теперь, по последним оперативным данным ЦБ РФ, доля рублевых платежей при оплате импорта РФ достигла в мае нового рекорда в 41,8%. Достигнут рекорд и для доли платежей в валютах дружественных стран — 45,4%. Доля расчетов в долларах и евро упала до 17,6%.