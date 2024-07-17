Путин поручил перейти к широкому внедрению цифрового рубля

Первыми в пилотный проект вошли 13 банков, в том числе Альфа-банк, Дом.рф, ВТБ, около 600 граждан, а также почти 30 торговых и сервисных компаний. На начальном этапе регулятор тестирует открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг. В начале 2024 года к пилотному проекту присоединились еще около 20 банков.