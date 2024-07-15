Аналитик рассказал о росте стоимости биткоина из-за покушения на Трампа

«Пятничная статистика из США вышла смешанной. Индекс цен производителей увеличился на 0,2% в сопоставлении от месяца к месяцу за июнь при том, что в мае он был нулевым. В годовом исчислении показатель укрепился на 2,6% после майского роста в 2,4%. Тот факт, что инфляция в производстве несколько оживилась, может обеспокоить Федеральную резервную систему США. В фокусе ФРС находится борьба с ценовым давлением. Для этого процентные ставки держатся высоко уже продолжительное время. Если какие-то из основных инфляционных отчетов будут указывать на сокращение эффективность работы ФРС по сдерживанию инфляции, ставку придется держать заградительной еще какое-то время», — сказал он.