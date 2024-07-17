Путин обвинил майнеров в нехватке электроэнергии в ряде регионов

«Очевидно: если не будет свободной мощности, если она будет “выбрана” так называемыми майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты столкнутся с перебоями поставок, с нехваткой энергии», — уточнил Путин. Президент отметил, что из-за такой ситуации перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты будут поставлены на паузу.