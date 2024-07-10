Кавказский инвестиционный форум пройдет в Грозном с 15 по 17 июля

В работе Форума примут участие руководители органов государственной власти, представители российских и международных компаний туристического бизнеса, агропромышленного комплекса, строительного, транспортно-логистического и банковского секторов, осуществляющих свою деятельность в Северо-Кавказском и Южном федеральном округах, а также странах СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов.