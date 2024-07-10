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Кавказский инвестиционный форум пройдет в Грозном с 15 по 17 июля

В 2024 году Кавказский инвестиционный форум пройдет в столице Чеченской республики Грозном.

Источник: РИА "Новости"

Ежегодный Кавказский инвестиционный форум проводится в интересах устойчивого социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

Главная тема в этом году — «Большой Кавказ — от моря до моря».

Организаторы форума видят целью его проведения.

  • Привлечение инвестиций в Северо-Кавказский федеральный округ.

  • Развитие региона СКФО.

  • Улучшение качества жизни населения.

  • Презентация новых бизнес-идей и направлений в СКФО.

  • Знакомство широкой аудитории с туристическими возможностями Северного Кавказа.

В архитектуре деловой программы будет рассмотрен большой спектр тематических направлений:

— о развитии инфраструктуры,

— ЖКХ и энергетики,

— агропромышленного комплекса,

— туристической отрасли,

— логистики,

— поддержки предпринимательской инициативы,

— перспективных проектов, в том числе в сфере государственно-частного партнерства,

— реализации молодежной политики и многое другое.

Молодежная повестка мероприятия рассмотрит вопросы карьерного развития, молодежных сообществ и предпринимательства.

В работе Форума примут участие руководители органов государственной власти, представители российских и международных компаний туристического бизнеса, агропромышленного комплекса, строительного, транспортно-логистического и банковского секторов, осуществляющих свою деятельность в Северо-Кавказском и Южном федеральном округах, а также странах СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов.

Организатором Форума выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».