Кавказский инвестиционный форум пройдет в Грозном с 15 по 17 июля

Ежегодный Кавказский инвестиционный форум проводится в интересах устойчивого социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
Главная тема в этом году — «Большой Кавказ — от моря до моря».
Организаторы форума видят целью его проведения.
Привлечение инвестиций в Северо-Кавказский федеральный округ.
Развитие региона СКФО.
Улучшение качества жизни населения.
Презентация новых бизнес-идей и направлений в СКФО.
Знакомство широкой аудитории с туристическими возможностями Северного Кавказа.
В архитектуре деловой программы будет рассмотрен большой спектр тематических направлений:
— о развитии инфраструктуры,
— ЖКХ и энергетики,
— агропромышленного комплекса,
— туристической отрасли,
— логистики,
— поддержки предпринимательской инициативы,
— перспективных проектов, в том числе в сфере государственно-частного партнерства,
— реализации молодежной политики и многое другое.
Молодежная повестка мероприятия рассмотрит вопросы карьерного развития, молодежных сообществ и предпринимательства.
В работе Форума примут участие руководители органов государственной власти, представители российских и международных компаний туристического бизнеса, агропромышленного комплекса, строительного, транспортно-логистического и банковского секторов, осуществляющих свою деятельность в Северо-Кавказском и Южном федеральном округах, а также странах СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов.
Организатором Форума выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.
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