Журналисты из арабских стран будут освещать КИФ в Грозном

Кавказский инвестиционный форум пройдет в Грозном с 15 по 17 июля. На площадке КИФ-2024 состоится заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО, также запланировано более 60 мероприятий основной деловой программы, серия лекций и мастер-классов. Главная тема форума в этом году — «Большой Кавказ — от моря до моря». ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.