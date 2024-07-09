Журналисты из арабских стран будут освещать КИФ в Грозном

Как рассказал Кадыров в своем телеграм-канале, Саудовскую Аравию посетил с рабочим визитом региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. В рамках визита состоялась встреча с генеральным директором союза информационных агентств стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) Мухаммадом Аль-Ями.
«Стороны предметно обсудили план освещения арабскими СМИ Кавказского инвестиционного форума, который пройдет в Грозном. Журналисты из Саудовской Аравии, ОАЭ, Туниса, Ирака, Кувейта, Египта, Ливии и других стран будут освещать КИФ в режиме реального времени на страницах своих СМИ в социальных сетях», — написал глава Чечни.
По его словам, Дудаев также встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хисейном Брахимом Таха, который сообщил, что принял приглашение посетить регион.
Кавказский инвестиционный форум пройдет в Грозном с 15 по 17 июля. На площадке КИФ-2024 состоится заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО, также запланировано более 60 мероприятий основной деловой программы, серия лекций и мастер-классов. Главная тема форума в этом году — «Большой Кавказ — от моря до моря». ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.