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На КИФ-2024 Северная Осетия представит 29 проектов

Северная Осетия представит на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ) в Грозном 29 проектов в базовых отраслях экономики.

Источник: Росконгресс

«На Кавказском инвестиционном форуме, который пройдет 15—17 июля в Грозном, Северная Осетия представит 29 инвестиционных проектов в базовых отраслях экономики. Их реализация позволит создать в регионе порядка 8 тысяч рабочих мест», — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.

Сейчас ведется застройка стенда региона. Его основой станет демонстрация результатов и планов по реализации пяти прорывных проектов, включенных в экономическую модель развития Северной Осетии до 2030 года.

Кроме того, на стенде представят продукцию местных производителей. На форуме предполагается презентовать и промышленные предприятия субъекта. В центре Грозного на время Кавказского инвестиционного форума будут работать национальные подворья.

В деловой программе форума примут участие все министерства и ведомства Северной Осетии. Планируется подписание соглашений о сотрудничестве в различных отраслях — таких как энергетика, развитие технологий, искусственный интеллект, спорт, промышленность и туризм.

Кавказский инвестиционный форум пройдет в Грозном с 15 по 17 июля. На площадке КИФ-2024 запланировано проведение заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО, а также более 60 мероприятий основной деловой программы, серия лекций и мастер-классов. Главная тема КИФ-2024 — «Большой Кавказ — от моря до моря». ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.