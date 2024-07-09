На КИФ-2024 Северная Осетия представит 29 проектов

«На Кавказском инвестиционном форуме, который пройдет
Сейчас ведется застройка стенда региона. Его основой станет демонстрация результатов и планов по реализации пяти прорывных проектов, включенных в экономическую модель развития Северной Осетии до 2030 года.
Кроме того, на стенде представят продукцию местных производителей. На форуме предполагается презентовать и промышленные предприятия субъекта. В центре Грозного на время Кавказского инвестиционного форума будут работать национальные подворья.
В деловой программе форума примут участие все министерства и ведомства Северной Осетии. Планируется подписание соглашений о сотрудничестве в различных отраслях — таких как энергетика, развитие технологий, искусственный интеллект, спорт, промышленность и туризм.
Кавказский инвестиционный форум пройдет в Грозном с 15 по 17 июля. На площадке КИФ-2024 запланировано проведение заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО, а также более 60 мероприятий основной деловой программы, серия лекций и мастер-классов. Главная тема КИФ-2024 — «Большой Кавказ — от моря до моря». ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.