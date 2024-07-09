Кавказский инвестиционный форум объявил состав спикеров

В числе заявленных участников форума — глава Минэкономразвития России Максим Решетников и других ведомств, а также главы российских регионов. Кроме того, на сессиях будут присутствовать руководители разных компаний и корпораций — председатель правления АО «Корпорация “МСП” Александр Исаевич, генеральный директор АО “ДОМ.РФ” Виталий Мутко, гендиректор АО “Дербентский коньячный комбинат” Загирбек Таибов и другие.