Всю сумму разом. Эксперт раскрыл, как снять все деньги с пенсионного счета

Россияне могут получать страховую пенсию по старости, а также накопительную, которая была сформирована за время трудовой деятельности до 2014 года. Если накопленных средств мало, то накопительную пенсию не назначат, но их можно получить в виде единовременной выплаты. Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин пояснил aif.ru, в каких случаях можно снять с пенсионного счета все деньги.
«Если мы говорим про обязательное пенсионное страхование в части формирования прав на страховую пенсию, то деньги со счёта снять нельзя. Более того, с 1 января 2015 года формирование пенсионных прав на страховую пенсию осуществляется в относительных единицах — индивидуальных пенсионных коэффициентах, а не в рублях. Количество сформированных пенсионных коэффициентов, например, можно посмотреть в личном кабинете на сайте Социального фонда России, авторизовавшись через Госуслуги», — пояснил Игорь Балынин.
В случае с накопительным компонентом обязательного пенсионного страхования, получить все средства сразу получится только при одновременном соблюдении ряда условий:
— достижение пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин: он остался на прежнем уровне, несмотря на его повышение в перечне условий для получения страховой пенсии по старости);
— результат отношения расчётного размера накопительной пенсии к сумме расчётного размера накопительной пенсии и страховой пенсии по старости с учётом фиксированной выплаты равен 5% и менее (до 1 июля 2024 года);
— результат отношения расчётного размера накопительной пенсии к федеральному прожиточному минимум равен 10% и менее (с 1 июля 2024 года).
Если наступит смерть застрахованного лица до момента назначения выплаты из средств пенсионных накоплений, то абсолютно вся накопленная сумма будет выплачена правопреемникам, уточнил эксперт.
При негосударственном пенсионном обеспечении (включая программу долгосрочных сбережений), в пенсионном договоре (или договоре долгосрочных сбережений) прописывается порядок определения выкупной суммы. Для её получения необходимо обратиться в негосударственный пенсионный фонд (НПФ).
«Важно понимать, что она будет ниже той, что на данный момент находится на счёте. При этом в рамках программы долгосрочных сбережений есть два основания, по которым можно получить выкупную сумму без финансового ущерба (дорогостоящее лечение и потеря кормильца участника). Также в рамках программы долгосрочных сбережений предусмотрена возможность получения единовременной выплаты, если размер назначенной пожизненной выплаты будет меньше 10% федерального минимального прожиточного минимума пенсионера», — заключил эксперт.
Некоторые категории пенсионеров ожидает повышение выплат с 1 июля 2024 года, рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Виктория Нельга. Это коснется граждан, достигших 80-летнего возраста в июне, получивших первую группу инвалидности и прекративших трудовую деятельность в мае. Перерасчет произойдет автоматически, подавать заявление в Социальный фонд России не нужно.
Также с 1 июле начнут действовать поправки в закон, которые упрощают процедуру получения накопительной пенсии. Теперь возможно забрать все свои пенсионные накопления единовременно, если рассчитанная из них накопительная пенсия окажется менее 10% от установленного по всей стране размера прожиточного минимума пенсионера. Ранее для определения права на единовременную выплату требовалось сложное сравнение различных показателей.