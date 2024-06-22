Всю сумму разом. Эксперт раскрыл, как снять все деньги с пенсионного счета

Россияне могут получать страховую пенсию по старости, а также накопительную, которая была сформирована за время трудовой деятельности до 2014 года. Если накопленных средств мало, то накопительную пенсию не назначат, но их можно получить в виде единовременной выплаты. Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин пояснил aif.ru, в каких случаях можно снять с пенсионного счета все деньги.