Подписанные соглашения на ПМЭФ в 2024 году: рекордные суммы и новые направления

Компании договорились об инвестициях в проект «Элеонор Emerald Smart City» на 500 млрд рублей за 10 лет. Это строительство нового современного района с жилой, коммерческой, образовательной, спортивной, культурной и другой инфраструктурой. Проект станет значимым проектом для региона, в том числе и потому, что обеспечит работой около 10 000 сотрудников.