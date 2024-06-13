Подписанные соглашения на ПМЭФ в 2024 году: рекордные суммы и новые направления

В Санкт-Петербурге в 27-й раз состоялся Международный экономический форум (ПМЭФ), собравший на своем пространстве руководителей ведущих российских и зарубежных компаний, а также представителей политических структур, чиновников и ученых. В этом материале Финансы Mail.ru разбира.n подписанные соглашения на ПМЭФ в 2024 году.
Основные итоги работы ПМЭФ 2024
Участники форума ПМЭФ 2024 обсудили актуальные тенденции в мировой экономике и политике, устанавливали профессиональные связи и обменивались идеями по перспективным проектам. Вот как выглядит статистика форума в цифрах:
Почти 22 000 участников из 139 стран, в том числе 8 300 представителей бизнеса из России и других государств, 480 — из зарубежных компаний и свыше 3 300 из компаний РФ.
С российской стороны в работе форума участвовали 40 высокопоставленных должностных лиц, руководители федеральных служб и агентств, главы субъектов Российской Федерации. Освещали мероприятие 4 216 журналистов из 34 стран.
В Петербург прибыли лидеры четырех стран, а также более 120 высокопоставленных представителей иностранных государств, в том числе лидеры международных организаций, главы дипломатических миссий и мэры зарубежных городов и регионов.
На форуме ПМЭФ присутствовали представители алмазной отрасли из африканских и южноазиатских стран и автомобилестроительные корпорации из Китая. Китайскую делегацию представляли 192 участника.
Почетная страна-гость — Султанат Оман. Делегацию из 75 гостей возглавил министр промышленности, торговли и привлечения инвестиций — Кайс Бен Мухаммед Аль-Юсеф.
Почетные гости — члены королевских семей из Бахрейна и Саудовской Аравии: Абдулла Халифа Салман Альхалифа и Абдулазиз бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд.
Важнейшие подписанные соглашения на ПМЭФ 2024
По итогам мероприятий бизнес на ПМЭФ 2024 подписал 1073 соглашения на общую сумму 6 трлн 492 млрд рублей. Среди подписантов — 55 представителей иностранных компаний. Суммы контрактов не являются коммерческой тайной. Собрали наиболее важные соглашения ПМЭФ, заключенные в текущем году:
ВЭБ.РФ и ПАО «РусГидро»
Компании-участники ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве в области модернизации тепловой генерации на Дальнем Востоке. По предварительным оценкам, общий объём инвестиций, привлечённых от ВЭБ.РФ и банковских партнёров, составит 650 миллиардов рублей.
Для реализации масштабной программы по созданию и обновлению энергетической инфраструктуры в этом регионе будет использован механизм «Фабрика проектного финансирования».
Всего планируется профинансировать шесть проектов:
Реконструкцию Владивостокской ТЭЦ-2.
Расширение Партизанской ГРЭС.
Строительство Артемовской ТЭЦ-2, Хабаровской ТЭЦ-4 и вторых очередей Якутской ГРЭС-2 и Нерюнгринской ГРЭС.
Суммарная электрическая мощность новых и обновлённых энергетических объектов составит 2,1 составит 2,1 ГВт, тепловая мощность — более 2 500 Гкал/ч.
ВТБ
Крупный региональный девелопер «Монолитхолдинг», базирующийся в Красноярске, получит финансирование от банка в размере 100 миллиардов рублей. Эти средства будут направлены на комплексное освоение земельных участков в Октябрьском районе города.
АО «Атомэнергопром», предприятие госкорпорации «Росатом», и ВТБ заключили кредитное соглашение на сумму 50 миллиардов рублей. Полученные средства будут использованы для развития Северного морского пути и реализации проектов по строительству атомных электростанций.
Томская область и АО «Сибагро»
Компании договорились об инвестициях в проект «Элеонор Emerald Smart City» на 500 млрд рублей за 10 лет. Это строительство нового современного района с жилой, коммерческой, образовательной, спортивной, культурной и другой инфраструктурой. Проект станет значимым проектом для региона, в том числе и потому, что обеспечит работой около 10 000 сотрудников.
Москва и ООО «Девелопмент энд Ритейл групп»
Подписанные соглашения о комплексном развитии незастроенной территории на Староволынской улице. За шесть лет компания планирует построить современный жилой квартал с бизнес-инфраструктурой на участке почти 8 гектаров. Вложения составят почти 100 миллиардов рублей. Реализация проекта позволит создать не менее 4 тысяч рабочих мест.
Москва и «Аеон Девелопмент»
Подписан договор с компанией, которая является правообладателем бывшей промзоны «Южный порт». Инвестиции в развитие территории составят почти 360 миллиардов рублей.
Город заключил соглашение о комплексном преобразовании участка площадью 39,7 гектара. Там создадут современный квартал с различными объектами недвижимости общей площадью около 1,5 миллиона квадратных метров. Ожидается, что в результате будет создано почти 9300 новых рабочих мест.
Правительство Москвы и ПАО «Камаз»
В Москве было подписано соглашение о создании первого в России роботизированного завода по производству средне- и большегрузных автомобилей. Общий объём инвестиций — 50,2 млрд рублей.
Для строительства столичное правительство передаст инвестору земельный участок площадью 60 гектаров. Это произойдёт в период с 2024 по 2026 год. Производственный объект будет занимать более 200 тыс. квадратных метров. Реализация проекта позволит создать 1400 новых рабочих мест.
Правительство Москвы и АО «Россиум Био»
В Зеленограде, на площадке «Алабушево», было подписано соглашение о строительстве завода по выпуску лекарств от редких, генетических и онкозаболеваний. Общий объем инвестиций в реализацию проекта — 43,7 млрд рублей. Запуск производства запланирован на I квартал 2028 года, выпуск продукции — не позднее II квартала того же года.
Московская область и ООО «Гормаш Глобал»
В Солнечногорске планируется построить два завода по производству горно-шахтного оборудования. Общий объём инвестиций в проект — 42 миллиарда рублей.
Уже в 2027 году на этих заводах смогут производить более 500 единиц техники в год. Среди них будут шахтные самосвалы грузоподъёмностью до 50 тонн, буровые установки, погрузочно-доставочные машины (весом до 20 тонн), а также различная вспомогательная техника для горных работ. Реализация проекта позволит создать почти 2 000 рабочих мест.
«Эн+» и Иркутская область
Компания «Эн+» подписала соглашение о строительстве новых генерирующих объектов в регионе. Планируется построить три энергоблока общей мощностью до 690 МВт. Инвестиции в проект составят до 331 млрд рублей. Это поможет покрыть дефицит мощности и энергии в юго-восточной части Сибирской энергосистемы.
Курская область и компания «Металлоинвест»
Регион и компания заключили соглашение о строительстве к 2028 году фабрики по переработке окисленных железистых кварцитов на Михайловском ГОКе. «Металлоинвест» инвестирует в проект более 210 млрд рублей. В результате в Железногорске появится более 900 новых рабочих мест.
Проектная мощность фабрики — более 7 миллионов тонн железорудного концентрата премиального качества в год с возможностью постепенно нарастить мощности до 11 миллионов тонн.
Кемеровская область
Власти региона и компания «Азот» заключили соглашение о производстве гранулированного карбамида и аммиака в ОЭЗ «Кузбасс». Запуск запланирован на 2032 год. Объём инвестиций составит 200 млрд рублей.
Также регион заключил соглашение с компанией «Сибагро» о строительстве завода глубокой переработки зерна в Кузбассе. Производитель готов вложить до 42,5 млрд рублей и создать до 560 рабочих мест.
«ФосАгро» и Мурманская область
Компания направит не менее 160 млрд рублей инвестиций на развитие производства в Мурманской области до 2033 года. Инвестиционный проект включает в себя капитальные вложения АО «Апатит» в развитие рудно-сырьевой базы Кировского филиала. По соглашению компания гарантирует сохранение текущего уровня занятости на своих предприятиях на территории Мурманской области, а региональные власти рассмотрят возможность господдержки инвестиционной деятельности компании.
Группа компаний «Самолет»
Застройщик заключил на ПМЭФ сразу несколько крупных договоров с регионами:
Ростов-на-Дону. Девелопер вложит более 101 млрд рублей в создание жилого района на 650 тысяч квадратных метров и инфраструктуры для него — социальной и транспортной. Реализации проекта запланирована на 2024−2042 годы.
Томская область. Заключен договор о сотрудничестве на 10 лет по реализации проектов в рамках механизма КРТ на не менее чем 700 тысяч квадратных метров жилья. Это позволит обеспечить доступность жилья для всех категорий граждан. Прогнозируемый объем инвестиций — 97,3 млрд рублей.
Забайкалье. Девелопер до 2035 года вложит 50 млрд рублей в строительство в рамках проектов комплексного развития территорий.
Промсвязьбанк и ДОМ.РФ
Подписан меморандум о взаимном размещении выпусков ипотечных облигаций до 2028 года. Совокупный объем инвестирования — до 100 млрд рублей.
ПСБ и Element Development
Промсвязьбанк профинансирует новые проекты застройщика на сумму более 100 млрд рублей для наращивания масштабов строительства жилой и коммерческой недвижимости.
Краснодарский край
Группа компаний «ССК» заключила соглашение о строительстве трёх гостиниц в Туапсе, Анапе и Новороссийске. Общий объём инвестиций составит более 84 миллиардов рублей:
В Анапе планируется построить гостиничный комплекс из нескольких корпусов. В них будет более 2500 номеров, а также спа-зоны, бассейны площадью почти 2800 квадратных метров, рестораны, фитнес-центр и детский центр.
В Новороссийске появится многофункциональный комплекс, который будет включать гостиницу на 3000 номеров, медицинский и торговый центры, детский клуб и рестораны.
В составе гостиничного комплекса в Туапсе будет общественно-деловой центр и отель на 2500 номеров. К отелю будет прилегать собственный пляж с зоной для купания. Для строительства выделен участок площадью 21,3 гектара в посёлке пансионата «Весна» Туапсинского района.
Девелопер Astrum Group подписали соглашения с властями Кубани об инвестициях в размере 65 млрд рублей в строительство гостиниц и агрокомплекса:
Около 15 млрд рублей планируется вложить в четырехзвездочный курортно-оздоровительный комплекс «Псебай». Он разместится на территории площадью 60 гектаров в горах и сможет принимать около 3 тысяч гостей одновременно. Построить курорт планируется к 2028 году.
На другой проект также направят 15 млрд рублей — это четырехзвездочный гостиничный комплекс «Чемитоквадже» в Лазаревском районе. Он займет почти 13 гектаров земли, будет включать гостиницу на 1,4 тысячи номеров и комплекс из четырех вилл. Завершить проект также планируется к 2028 году.
Около 33 млрд рублей Astrum направит на развитие всесезонного гостиничного комплекса Alean Family Resort на берегу Черного моря в Головинке. Новая гостиница на 2,5 тысячи номеров при полной загрузке сможет принимать 7,3 тысячи гостей.
Компания вложит 2 млрд рублей в агрокомплекс в Лазаревском районе, создаваемый на базе советского агрохолдинга «Победа».
Калининградская область
Правительство региона заключило с компанией «Волна» соглашение о создании вблизи поселка Сокольники Зеленоградского округа туристического кластера «Акваполис» стоимостью 77 млрд рублей.
Омская область и УК «Аэропорты Регионов»
Подписали концессионное соглашение на 49 лет о создании и эксплуатации объектов инфраструктуры международного аэропорта Омск-Федоровка для обслуживания международных и внутренних авиалиний. Общая стоимость строительства аэропорта — более 43 млрд рублей.
Кировская область и ПАО «Т Плюс»
Подписано два соглашения на общую сумму 42 миллиарда рублей. Первое — на поставку угля при ЧС, второе обеспечит качество и надежность теплоснабжения в регионе.
Республика Крым
Регион заключил меморандумы о реализации инвестиционных проектов в сфере строительства на сумму более 41,4 млрд рублей в различных городах и районах:
В Бахчисарайском районе — жилой комплекс «Город древних традиций» за 28 млрд рублей. Он займет около 50 гектаров и будет включать детский сад, гимназию, мечеть, торгово-офисный комплекс, исторический рынок и зеленую зону.
В Керчи — микрорайон с развитой инфраструктурой, включающий несколько многоэтажных зданий с высококачественной отделкой за 7,5 млрд рублей.
В Коктебеле — новый жилищно-рекреационный комплекс с апартаментами, современным паркингом и зеленой зоной. Инвестиции в проект — 500 млн рублей.
В Ялте — проект по строительству жилого комплекса за 1,5 млрд рублей, а в Евпатории — постройка многофункционального комплекса за 3,9 млрд рублей.
Газпромбанк и «Русал»
Банк предоставит финансирование в размере до 40 миллиардов рублей на срок до 10 лет для внедрения наилучших из доступных технологий на алюминиевых заводах Красноярска и Братска.
Как подписанные соглашения повлияют на экономику России
Экономическое влияние ПМЭФ 2024 сложно переоценить. В рамках форума было заключено более 980 соглашений на сумму 6,4 триллиона рублей. Большая часть инвестиций пришлась на регионы России. Соглашения, подписанные на форуме, могут оказать значимое влияние на социально-экономическое развитие этих субъектов.
Лидеры среди регионов РФ по сумме заключенных соглашений:
1. Санкт-Петербург — 69 соглашений на 1 трлн 227 млрд рублей.
2. Томская область — 10 соглашений на 600 млрд рублей.
3. Москва — 19 соглашений на 572 млрд рублей.
4. Иркутская область — 14 соглашений на 380 млрд рублей.
5. Кемеровская область — 16 соглашений на 294 млрд рублей.
Подписание контрактов на ПМЭФ в разных сферах экономики:
Социально-экономическое развитие регионов — 251.
Промышленность и строительство — 241.
Высокие технологии и телекоммуникации — 106.
Образование и наука — 95.
Инвестиции и банковская деятельность — 82.
Международное и межрегиональное сотрудничество — 74.
Транспорт и логистика — 50.
Сельское хозяйство — 43.
Научно-техническое сотрудничество — 38.
Медицина и фармацевтика — 26.
Дата проведения ПМЭФ 2025
Петербургский экономический форум традиционно проходит в Северной столице в июне. В текущем 2024 году форум состоялся с 5 по 8 июня. Однако точные даты проведения мероприятия в следующем 2025 году пока не определены.
Автор статьи Виктория Воропаева