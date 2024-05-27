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Участники ПМЭФ в 2024 году

Полный список участников Петербургского международного экономического форума 2024. Рассказываем, кто примет участие в форуме, какие страны, компании и спикеры будут представлены на ПМЭФ, в проекте Финансы Mail.ru.

Источник: Росконгресс

Петербургский международный экономический форум является крупнейшим в России ежегодным деловым мероприятием в экономической сфере. Его проводят в Санкт-Петербурге с 1997 года. ПМЭФ в 2024 году будет проходить 27-й раз.

Участниками форума традиционно являются руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств, председатели правительств разных стран, вице-премьеры, министры, губернаторы и мэры. Начиная с 2001 года ПМЭФ получил звание главного события в деловой среде в СНГ.

Что такое ПМЭФ

Площадка ПМЭФ является местом встречи для представителей бизнеса, политики и государственных структур России и других стран. В рамках форума подписываются соглашения и договоры о сотрудничестве в сфере экономики, культуры, спорта, социальной политики.

В рамках сессий проходят обсуждения важных экономических вопросов, делятся опытом, проводят дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки. Результатом работы форума становятся многомиллиардные контракты как внутри России, так и с зарубежными партнерами.

Ключевая миссия форума — быть практическим инструментом для бизнеса, позволяющим преодолевать барьеры, разделяющие Россию и другие страны. Речь идет о географических и информационных препятствиях на пути сотрудничества и выстраивания деловых отношений.

В 2024 году ПМЭФ пройдет в Санкт Петербурге в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 5 по 8 июня.

Ключевые темы обсуждения на форуме

Главная тема 27-го Петербургского международного экономического форума — «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Основная деловая программа ПМЭФ в этом году будет разделена на четыре тематических блока.

  1. «Переход к многополярной модели мировой экономики».

  2. «Российская экономика: цели и задачи нового цикла».

  3. «Технологии, обеспечивающие лидерство».

  4. Отдельным треком выделена тема «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».

Ключевые темы ПМЭФ в 2024 году были выбраны организаторами форума на платформе Росконгресса: каждый желающий мог предложить свою идею, если она привязана к национальным идеям развития России до 2030 года. Это:

  • здоровье и сохранение населения;

  • комфортная и безопасная среда для жизни;

  • развитие и самореализация талантов;

  • достойный и эффективный труд, успешное предпринимательство;

  • цифровая трансформация.

Какие страны примут участие на ПМЭФ

В 2024 году в Санкт-Петербурге для обсуждения глобальных и острых вопросов международного сотрудничества запланировано 11 двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами. Форум посетят гости из Абхазии, Азербайджана, Африки, Венесуэлы, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Омана, ЕАЭС — АСЕАН.

Кроме того, в рамках международного трека пройдет Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (В20) — событие, объединяющее работу международных бизнес-ассоциаций и мероприятия, освещающие перспективы развития делового сотрудничества в рамках ШОС.

Полный список спикеров ПМЭФ

Пока Росконгресс не опубликовал полный список спикеров ПМЭФ в 2024 году.

Ожидается, что на форум приедут свыше 12 000 человек из 128 стран и территорий.

Султанат Оман выступит страной-гостем ПМЭФ-2024. Это подтвердил посол страны в Российской Федерации Хамуд Аль Тувайх в ходе встречи с советником президента РФ Антоном Кобяковым.

Как сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, президент Боливии Луис Арсе точно приедет на ПМЭФ-2024.

Одними из первых об участии в форуме своей делегации заявил посол Бахрейна в Москве. «Королевство Бахрейн очень хочет, как и всегда, участвовать в ПМЭФ… На данный момент мы ждем программу форума на 2024 год, после этого мы займемся вопросами организации и направления делегации на ПМЭФ», — сообщил посол в марте текущего года.

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик сообщил в интервью телеканалу «Россия 24», что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне. Он намерен провести встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и другими российскими официальными лицами.

Иранская делегация подтвердила участие в ПМЭФ. В ее состав, вероятно, войдет министр транспорта и городского строительства страны Мехрдад Базрпаш, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Сирию будет представлять министр финансов Кенан Яги.

Кто может принять участие на ПМЭФ

Участие в форуме могут принять:

  • представители зарубежных стран и компаний;

  • представители регионов России;

  • представители российского бизнеса;

  • представители малого и среднего бизнеса (МСП);

  • волонтеры;

  • представители СМИ.

Как подать заявку на участие

Чтобы зарегистрироваться на ПМЭФ в 2024 году, необходимо пройти несколько простых шагов. Следуйте инструкциям, которые мы представили ниже:

1. Зарегистрируйтесь

Это можно сделать в Едином личном кабинете (ЕЛК) на сайте организатора форума Фонда Росконгресс. Если у вас уже есть аккаунт в личном кабинете, переходите ко второму шагу.

2. Заполните заявку на участие

Это можно сделать в разделе «Мероприятия — Будущие мероприятия».

После выполнения этих шагов вы получите возможность стать участником Петербургского международного экономического форума в 2024 году и принять участие в множестве интересных мероприятий.

Если вы забыли логин и пароль, вы можете воспользоваться функцией восстановления логина и пароля на странице входа в ЕЛК или написать на почту weboffice@roscongress.org.

Стоимость участия на ПМЭФ

Пакет «Участник»:
● 1 350 000 ₽ — дает возможность участия во всех мероприятиях форума, кроме пленарного заседания и мероприятий по специальному приглашению; информационное обеспечение на протяжении всего форума, а также доступ в зоны делового общения форума.

Пакет «Участник мероприятий в рамках ПМЭФ» (позволяет посетить отраслевые и тематические мероприятия в стартовый день — 5 июня):
● 60 000 ₽
● 25 000 ₽ — для представителей малого и среднего бизнеса по согласованию с оргкомитетом форума.

Динамика участников ПМЭФ прошлых лет

Число участников Петербургского международного экономического форума растет год от года. Просадка была только после перерыва в 2020 году, когда из-за пандемии коронавируса ПМЭФ не проводился.

Свое участие в ПМЭФ в 2024 году на данный момент подтвердили свыше 12 000 человек из 128 стран и территорий. Об этом сообщила пресс-служба Росконгресса со ссылкой на слова советника президента Российской Федерации и ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.

Участники20182019202120222023
Количество участников1700019000135001400017000
Количество деловых мероприятий150120190214200
Количество подписанных соглашений593650890691900

Елена Лесничая