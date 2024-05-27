Участники ПМЭФ в 2024 году

Одними из первых об участии в форуме своей делегации заявил посол Бахрейна в Москве. «Королевство Бахрейн очень хочет, как и всегда, участвовать в ПМЭФ… На данный момент мы ждем программу форума на 2024 год, после этого мы займемся вопросами организации и направления делегации на ПМЭФ», — сообщил посол в марте текущего года.