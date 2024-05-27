Участники ПМЭФ в 2024 году

Петербургский международный экономический форум является крупнейшим в России ежегодным деловым мероприятием в экономической сфере. Его проводят в Санкт-Петербурге с 1997 года. ПМЭФ в 2024 году будет проходить 27-й раз.
Участниками форума традиционно являются руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств, председатели правительств разных стран, вице-премьеры, министры, губернаторы и мэры. Начиная с 2001 года ПМЭФ получил звание главного события в деловой среде в СНГ.
Что такое ПМЭФ
Площадка ПМЭФ является местом встречи для представителей бизнеса, политики и государственных структур России и других стран. В рамках форума подписываются соглашения и договоры о сотрудничестве в сфере экономики, культуры, спорта, социальной политики.
В рамках сессий проходят обсуждения важных экономических вопросов, делятся опытом, проводят дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки. Результатом работы форума становятся многомиллиардные контракты как внутри России, так и с зарубежными партнерами.
Ключевая миссия форума — быть практическим инструментом для бизнеса, позволяющим преодолевать барьеры, разделяющие Россию и другие страны. Речь идет о географических и информационных препятствиях на пути сотрудничества и выстраивания деловых отношений.
В 2024 году ПМЭФ пройдет в Санкт Петербурге в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 5 по 8 июня.
Ключевые темы обсуждения на форуме
Главная тема 27-го Петербургского международного экономического форума — «Основа многополярности — формирование новых центров роста».
Основная деловая программа ПМЭФ в этом году будет разделена на четыре тематических блока.
«Переход к многополярной модели мировой экономики».
«Российская экономика: цели и задачи нового цикла».
«Технологии, обеспечивающие лидерство».
Отдельным треком выделена тема «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».
Ключевые темы ПМЭФ в 2024 году были выбраны организаторами форума на платформе Росконгресса: каждый желающий мог предложить свою идею, если она привязана к национальным идеям развития России до 2030 года. Это:
здоровье и сохранение населения;
комфортная и безопасная среда для жизни;
развитие и самореализация талантов;
достойный и эффективный труд, успешное предпринимательство;
цифровая трансформация.
Какие страны примут участие на ПМЭФ
В 2024 году в Санкт-Петербурге для обсуждения глобальных и острых вопросов международного сотрудничества запланировано 11 двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами. Форум посетят гости из Абхазии, Азербайджана, Африки, Венесуэлы, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Омана, ЕАЭС — АСЕАН.
Кроме того, в рамках международного трека пройдет Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (В20) — событие, объединяющее работу международных бизнес-ассоциаций и мероприятия, освещающие перспективы развития делового сотрудничества в рамках ШОС.
Полный список спикеров ПМЭФ
Пока Росконгресс не опубликовал полный список спикеров ПМЭФ в 2024 году.
Ожидается, что на форум приедут свыше 12 000 человек из 128 стран и территорий.
Султанат Оман выступит страной-гостем ПМЭФ-2024. Это подтвердил посол страны в Российской Федерации Хамуд Аль Тувайх в ходе встречи с советником президента РФ Антоном Кобяковым.
Как сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, президент Боливии Луис Арсе точно приедет на ПМЭФ-2024.
Одними из первых об участии в форуме своей делегации заявил посол Бахрейна в Москве. «Королевство Бахрейн очень хочет, как и всегда, участвовать в ПМЭФ… На данный момент мы ждем программу форума на 2024 год, после этого мы займемся вопросами организации и направления делегации на ПМЭФ», — сообщил посол в марте текущего года.
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик сообщил в интервью телеканалу «Россия 24», что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне. Он намерен провести встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и другими российскими официальными лицами.
Иранская делегация подтвердила участие в ПМЭФ. В ее состав, вероятно, войдет министр транспорта и городского строительства страны Мехрдад Базрпаш, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
Сирию будет представлять министр финансов Кенан Яги.
Кто может принять участие на ПМЭФ
Участие в форуме могут принять:
представители зарубежных стран и компаний;
представители регионов России;
представители российского бизнеса;
представители малого и среднего бизнеса (МСП);
волонтеры;
представители СМИ.
Как подать заявку на участие
Чтобы зарегистрироваться на ПМЭФ в 2024 году, необходимо пройти несколько простых шагов. Следуйте инструкциям, которые мы представили ниже:
1. Зарегистрируйтесь
Это можно сделать в Едином личном кабинете (ЕЛК) на сайте организатора форума Фонда Росконгресс. Если у вас уже есть аккаунт в личном кабинете, переходите ко второму шагу.
2. Заполните заявку на участие
Это можно сделать в разделе «Мероприятия — Будущие мероприятия».
После выполнения этих шагов вы получите возможность стать участником Петербургского международного экономического форума в 2024 году и принять участие в множестве интересных мероприятий.
Если вы забыли логин и пароль, вы можете воспользоваться функцией восстановления логина и пароля на странице входа в ЕЛК или написать на почту weboffice@roscongress.org.
Стоимость участия на ПМЭФ
Пакет «Участник»:
● 1 350 000 ₽ — дает возможность участия во всех мероприятиях форума, кроме пленарного заседания и мероприятий по специальному приглашению; информационное обеспечение на протяжении всего форума, а также доступ в зоны делового общения форума.
Пакет «Участник мероприятий в рамках ПМЭФ» (позволяет посетить отраслевые и тематические мероприятия в стартовый день — 5 июня):
● 60 000 ₽
● 25 000 ₽ — для представителей малого и среднего бизнеса по согласованию с оргкомитетом форума.
Динамика участников ПМЭФ прошлых лет
Число участников Петербургского международного экономического форума растет год от года. Просадка была только после перерыва в 2020 году, когда из-за пандемии коронавируса ПМЭФ не проводился.
Свое участие в ПМЭФ в 2024 году на данный момент подтвердили свыше 12 000 человек из 128 стран и территорий. Об этом сообщила пресс-служба Росконгресса со ссылкой на слова советника президента Российской Федерации и ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.
|Участники
|2018
|2019
|2021
|2022
|2023
|Количество участников
|17000
|19000
|13500
|14000
|17000
|Количество деловых мероприятий
|150
|120
|190
|214
|200
|Количество подписанных соглашений
|593
|650
|890
|691
|900
Елена Лесничая