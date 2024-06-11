Итоги ПМЭФ в 2024 году: заявления Путина, рекордные суммы сделок и новые соглашения

Не успел Петербургский международный экономический форум закончиться, как экономисты и аналитики начали подсчитывать количество контрактов и суммы заключенных сделок.
Форум в 2024 году посетили свыше 21 800 человек из 139 стран мира. В работе 27-го форума приняли участие свыше 8 300 представителей отечественного и иностранного бизнеса. Зарубежные компании были представлены на Форуме более чем 480 структурами из 94 стран и территорий. От российского бизнеса были делегированы свыше 3300 компаний.
Санкции не смогли помешать в 2024 году посетить ПМЭФ рекордному числу участников. В Санкт-Петербург приехали руководители четырех стран: президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора; президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва; президент Республики Абхазия Аслан Бжания; президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик.
В этом году почетный статус страны-гостя принадлежал Султанату Оман, представительную делегацию которого возглавил министр промышленности, торговли и привлечения инвестиций Кайс Бен Мухаммед Аль-Юсеф. Свое участие в Форуме Оман проводил под лозунгом изучения возможностей по реализации совместных проектов в перспективных сферах межгосударственного сотрудничества: промышленности, энергетики, туризма, науки и технологий, логистики и продовольственной безопасности.
ПМЭФ 2024 в цифрах
Итоги пленарного заседания ПМЭФ
Ключевым событием Форума стало пленарное заседание, на котором выступили Президент России Владимир Путин и главы двух стран: Боливии — Луис Альберто Арсе Катакора и Зимбабве — Эммерсон Дамбудзо Мнангагва.
Владимир Путин в ходе своего выступления обозначил структурные изменения в стране, на которые будет нацелен фокус внимания и ресурсов правительства. Он также отметил достижения экономики страны, текущие проблемы в РФ и мире, высказался по широкому спектру геополитических вопросов, затронув темы сотрудничества в рамках БРИКС.
«Уверен: и в современных условиях, и в долгосрочной перспективе роль, вес и, скажу больше, будущее государств зависят от того, насколько эффективно они смогут ответить на глобальные вызовы, реализовать внутренний потенциал, использовать свои конкурентные преимущества и нивелировать слабые стороны, сохранить и укрепить партнерские отношения с другими странами», — подчеркнул президент РФ.
Лидеры Боливии и Зимбабве выступили с докладами и затронули вопросы актуальной международной повестки.
Главные достижения ПМЭФ
Главным достижением форума в 2024 году стали 1 073 соглашения на общую сумму 6 трлн 492 млрд рублей (сумма не учитывает размеры контрактов, которые являются коммерческой тайной), из них 55 с представителями иностранного бизнеса.
Самые крупные контракты:
1. ВЭБ.РФ и ПАО «РусГидро».
Подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проектов модернизации тепловой генерации на Дальнем Востоке. Общий объем привлекаемых средств от ВЭБ.РФ и банков-партнеров оценивается в 650 млрд рублей.
2. Томская область и АО «Сибагро»
Подписали соглашение о сотрудничестве. Инвестиции в проект, который позволит создать 10 тысяч новых рабочих мест, составят 500 млрд рублей за 10 лет. Документ
3. Москва и Аеон Девелопмент
Подписан договор о реорганизации участка бывшей промзоны «Южный порт» с правообладателем площадки. Инвестиции в реорганизацию участка составят почти 360 млрд рублей.
4. Эн+ и Иркутская область.
Подписали соглашение, закрепляющее планы Эн+ по строительству новых генерирующих объектов в регионе. Согласно документу, компания намерена построить три новых энергоблока совокупной мощностью до 690 МВт с общим объемом инвестиций до 331 млрд рублей.
5. Курская область и компания «Металлоинвест»
Заключили соглашение о сотрудничестве по строительству фабрики по переработке окисленных железистых кварцитов (ОЖК) на Михайловском ГОКе им. А. В. Варичева. Металлоинвест намерен инвестировать в проект более 210 млрд рублей.
6. Кемеровская область — Кузбасс и компания «Азот»
Подписали соглашение по запуску производства гранулированного карбамида и аммиака на территории ОЭЗ ППТ «Кузбасс» запланирован на 2032 год, объем инвестиций запланирован в размере 200 млрд рублей.
7. Девелоперская группа «Самолет»
Вложат более 101 млрд рублей в создание жилого района на 650 тысяч квадратных метров в Ростове-на-Дону.
8. Москва подписала договор с инвестором — ООО «Девелопмент энд Ритейл групп», входящее в BMS Development Group.
Подписаны договора о комплексном развитии незастроенной территории (КРНТ) на Староволынской улице. В реорганизацию участка вложат почти 100 млрд рублей
9. Промсвязьбанк и ДОМ.РФ
Подписали меморандум о взаимной заинтересованности в организации размещения выпусков ипотечных облигаций совокупным объемом до 100 млрд рублей в период до 2028 года;
10. ВТБ профинансирует крупного регионального девелопера Красноярска ГК «Монолитхолдинг»
Сумма составит 100 млрд рублей и пойдет на комплексное освоение земельных участков в Октябрьском районе города;
Лидеры среди субъектов РФ по сумме заключенных соглашений
- Санкт-Петербург — 69 соглашений на 1 трлн 227 млрд рублей;
- Томская область — 10 соглашений на 600 млрд рублей;
- Москва — 19 соглашений на 572 млрд рублей;
- Иркутская область — 14 соглашений на 380 млрд рублей;
- Кемеровская область — Кузбасс — 16 соглашений на 294 млрд рублей.
Наибольшее количество соглашений по отраслям:
- Социально-экономическое развитие регионов — 251
- Промышленность и строительство — 241
- Высокие технологии и телекоммуникации — 106
- Образование и наука — 95
- Инвестиции и банковская деятельность — 82
- Международное и межрегиональное сотрудничество — 74
- Транспорт и логистика — 50
- Сельское хозяйство — 43
- Научно-техническое сотрудничестве — 38
- Медицина и фармацевтика — 26
Важные заявления
Одним из важнейших заявлений, сделанных во время ПМЭФ-2024, является вопрос возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам. Президент Владимир Путин отметил, что с 1 февраля 2025 года и далее пенсии будут ежегодно повышаться не только тем, кто уже вышел на пенсию, но и тем, кто продолжает работать.
«Вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется, назрел. И сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей», — подчеркнул глава государства.
«Прошу партию “Единая Россия” совместно с правительством подготовить соответствующий законопроект и принять его в весеннюю сессию», — сказал Путин.
Позднее глава Минфина РФ Антон Силуанов в кулуарах форума заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам должна производиться на тех же условиях, что и неработающим. Он напомнил, что индексация пенсий в РФ проводится дважды — в феврале на уровень инфляции и в апреле с учетом роста фонда оплаты труда. «Собственно, исходя из этого и будет индексироваться также и пенсия работающих пенсионеров. Начиная со следующего года приступим», — сказал министр и добавил, что деньги на эту меру в бюджете есть.
Индексация пенсий работающим пенсионерам потребует от бюджета ежегодно не менее 100 млрд рублей, но позволит увеличить численность рабочей силы на рынке труда. Сейчас в РФ работают порядка 8 млн пенсионеров.
Дата проведения ПМЭФ 2025
Традиционно Петербургский экономический форум проходит в Северной столице в июне. Однако точные даты проведения Форума в следующем 2025 году пока не выбраны.
В 2024 году форум проходил с 5 по 8 июня.
В 2023 году — с 14 по 17 июня.
В 2022 году — 15 по 18 июня.
В 2021 году — с 2 по 5 июня.
В 2020 году форум был отменен из-за пандемии коронавируса.