Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Итоги ПМЭФ в 2024 году: заявления Путина, рекордные суммы сделок и новые соглашения

Важные заявления и главные достижения ПМЭФ в 2024 году. Рассказываем о главных итогах и результатах прошедшего Петербургского международного экономического форума в проекте Финансы Mail.ru.

Источник: РИА "Новости"

Не успел Петербургский международный экономический форум закончиться, как экономисты и аналитики начали подсчитывать количество контрактов и суммы заключенных сделок.

Форум в 2024 году посетили свыше 21 800 человек из 139 стран мира. В работе 27-го форума приняли участие свыше 8 300 представителей отечественного и иностранного бизнеса. Зарубежные компании были представлены на Форуме более чем 480 структурами из 94 стран и территорий. От российского бизнеса были делегированы свыше 3300 компаний.

Санкции не смогли помешать в 2024 году посетить ПМЭФ рекордному числу участников. В Санкт-Петербург приехали руководители четырех стран: президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора; президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва; президент Республики Абхазия Аслан Бжания; президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик.

В этом году почетный статус страны-гостя принадлежал Султанату Оман, представительную делегацию которого возглавил министр промышленности, торговли и привлечения инвестиций Кайс Бен Мухаммед Аль-Юсеф. Свое участие в Форуме Оман проводил под лозунгом изучения возможностей по реализации совместных проектов в перспективных сферах межгосударственного сотрудничества: промышленности, энергетики, туризма, науки и технологий, логистики и продовольственной безопасности.

ПМЭФ 2024 в цифрах

Количество участников
21 800 человек
Подписанные соглашения
1073 соглашения
Объем инвестиций
6,5 трлн рублей
Страны-участники
139 стран
Проведенные мероприятия
свыше 200 деловых сессий

Итоги пленарного заседания ПМЭФ

Ключевым событием Форума стало пленарное заседание, на котором выступили Президент России Владимир Путин и главы двух стран: Боливии — Луис Альберто Арсе Катакора и Зимбабве — Эммерсон Дамбудзо Мнангагва.

Владимир Путин в ходе своего выступления обозначил структурные изменения в стране, на которые будет нацелен фокус внимания и ресурсов правительства. Он также отметил достижения экономики страны, текущие проблемы в РФ и мире, высказался по широкому спектру геополитических вопросов, затронув темы сотрудничества в рамках БРИКС.

«Уверен: и в современных условиях, и в долгосрочной перспективе роль, вес и, скажу больше, будущее государств зависят от того, насколько эффективно они смогут ответить на глобальные вызовы, реализовать внутренний потенциал, использовать свои конкурентные преимущества и нивелировать слабые стороны, сохранить и укрепить партнерские отношения с другими странами», — подчеркнул президент РФ.

Лидеры Боливии и Зимбабве выступили с докладами и затронули вопросы актуальной международной повестки.

Главные достижения ПМЭФ

Главным достижением форума в 2024 году стали 1 073 соглашения на общую сумму 6 трлн 492 млрд рублей (сумма не учитывает размеры контрактов, которые являются коммерческой тайной), из них 55 с представителями иностранного бизнеса.

Самые крупные контракты:

1. ВЭБ.РФ и ПАО «РусГидро».

Подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проектов модернизации тепловой генерации на Дальнем Востоке. Общий объем привлекаемых средств от ВЭБ.РФ и банков-партнеров оценивается в 650 млрд рублей.

2. Томская область и АО «Сибагро»

Подписали соглашение о сотрудничестве. Инвестиции в проект, который позволит создать 10 тысяч новых рабочих мест, составят 500 млрд рублей за 10 лет. Документ

3. Москва и Аеон Девелопмент

Подписан договор о реорганизации участка бывшей промзоны «Южный порт» с правообладателем площадки. Инвестиции в реорганизацию участка составят почти 360 млрд рублей.

4. Эн+ и Иркутская область.

Подписали соглашение, закрепляющее планы Эн+ по строительству новых генерирующих объектов в регионе. Согласно документу, компания намерена построить три новых энергоблока совокупной мощностью до 690 МВт с общим объемом инвестиций до 331 млрд рублей.

5. Курская область и компания «Металлоинвест»

Заключили соглашение о сотрудничестве по строительству фабрики по переработке окисленных железистых кварцитов (ОЖК) на Михайловском ГОКе им. А. В. Варичева. Металлоинвест намерен инвестировать в проект более 210 млрд рублей.

6. Кемеровская область — Кузбасс и компания «Азот»

Подписали соглашение по запуску производства гранулированного карбамида и аммиака на территории ОЭЗ ППТ «Кузбасс» запланирован на 2032 год, объем инвестиций запланирован в размере 200 млрд рублей.

7. Девелоперская группа «Самолет»

Вложат более 101 млрд рублей в создание жилого района на 650 тысяч квадратных метров в Ростове-на-Дону.

8. Москва подписала договор с инвестором — ООО «Девелопмент энд Ритейл групп», входящее в BMS Development Group.

Подписаны договора о комплексном развитии незастроенной территории (КРНТ) на Староволынской улице. В реорганизацию участка вложат почти 100 млрд рублей

9. Промсвязьбанк и ДОМ.РФ

Подписали меморандум о взаимной заинтересованности в организации размещения выпусков ипотечных облигаций совокупным объемом до 100 млрд рублей в период до 2028 года;

10. ВТБ профинансирует крупного регионального девелопера Красноярска ГК «Монолитхолдинг»

Сумма составит 100 млрд рублей и пойдет на комплексное освоение земельных участков в Октябрьском районе города;

Лидеры среди субъектов РФ по сумме заключенных соглашений

  1. Санкт-Петербург — 69 соглашений на 1 трлн 227 млрд рублей;
  2. Томская область — 10 соглашений на 600 млрд рублей;
  3. Москва — 19 соглашений на 572 млрд рублей;
  4. Иркутская область — 14 соглашений на 380 млрд рублей;
  5. Кемеровская область — Кузбасс — 16 соглашений на 294 млрд рублей.

Наибольшее количество соглашений по отраслям:

  1. Социально-экономическое развитие регионов — 251
  2. Промышленность и строительство — 241
  3. Высокие технологии и телекоммуникации — 106
  4. Образование и наука — 95
  5. Инвестиции и банковская деятельность — 82
  6. Международное и межрегиональное сотрудничество — 74
  7. Транспорт и логистика — 50
  8. Сельское хозяйство — 43
  9. Научно-техническое сотрудничестве — 38
  10. Медицина и фармацевтика — 26

Важные заявления

Одним из важнейших заявлений, сделанных во время ПМЭФ-2024, является вопрос возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам. Президент Владимир Путин отметил, что с 1 февраля 2025 года и далее пенсии будут ежегодно повышаться не только тем, кто уже вышел на пенсию, но и тем, кто продолжает работать.

«Вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется, назрел. И сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей», — подчеркнул глава государства.

«Прошу партию “Единая Россия” совместно с правительством подготовить соответствующий законопроект и принять его в весеннюю сессию», — сказал Путин.

Позднее глава Минфина РФ Антон Силуанов в кулуарах форума заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам должна производиться на тех же условиях, что и неработающим. Он напомнил, что индексация пенсий в РФ проводится дважды — в феврале на уровень инфляции и в апреле с учетом роста фонда оплаты труда. «Собственно, исходя из этого и будет индексироваться также и пенсия работающих пенсионеров. Начиная со следующего года приступим», — сказал министр и добавил, что деньги на эту меру в бюджете есть.

Индексация пенсий работающим пенсионерам потребует от бюджета ежегодно не менее 100 млрд рублей, но позволит увеличить численность рабочей силы на рынке труда. Сейчас в РФ работают порядка 8 млн пенсионеров.

Дата проведения ПМЭФ 2025

Традиционно Петербургский экономический форум проходит в Северной столице в июне. Однако точные даты проведения Форума в следующем 2025 году пока не выбраны.

В 2024 году форум проходил с 5 по 8 июня.

В 2023 году — с 14 по 17 июня.

В 2022 году — 15 по 18 июня.

В 2021 году — с 2 по 5 июня.

В 2020 году форум был отменен из-за пандемии коронавируса.