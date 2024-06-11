Итоги ПМЭФ в 2024 году: заявления Путина, рекордные суммы сделок и новые соглашения

Позднее глава Минфина РФ Антон Силуанов в кулуарах форума заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам должна производиться на тех же условиях, что и неработающим. Он напомнил, что индексация пенсий в РФ проводится дважды — в феврале на уровень инфляции и в апреле с учетом роста фонда оплаты труда. «Собственно, исходя из этого и будет индексироваться также и пенсия работающих пенсионеров. Начиная со следующего года приступим», — сказал министр и добавил, что деньги на эту меру в бюджете есть.