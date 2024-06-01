Программа ПМЭФ в 2024 году: полное расписание мероприятий и ключевые темы форума

Основные даты и место проведения ПМЭФ
ПМЭФ-2024 пройдет в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум», павильон «Н». Он находится недалеко от аэропорта «Пулково» по адресу: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1 (Пулковские высоты).
Форум пройдет с 5 по 8 июня в 2024 году. Однако часть мероприятий состоятся до и после официальных дат форума. Например, в конце мая в Подмосковье была запланирована Регала имени Игоря Викторовича Ченцова.
Ключевые темы обсуждения на форуме
В рамках форума пройдет более 150 тематических сессий. Предполагается, что участники форума обсудят такие важные темы, как «понимание места и роли России в формирующемся многополярном мироустройстве» и’условия развития международных отношений’и «новых экономических лидеров, которые могут предложить альтернативу традиционным центрам влияния».
Подробный план Петербургского международного экономического форума
Всего в рамках форума в 2024 году запланировано свыше 200 мероприятий.
Деловая программа ПМЭФ
Деловая программа ПМЭФ в 2024 году будет состоять из 4 тематических блоков:
Первый трек — «Переход к многополярной модели мировой экономики».
Второй трек — «Российская экономика: цели и задачи нового цикла».
Третий трек — «Технологии, обеспечивающие лидерство».
Четвертый, завершающий — «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».
Программа молодежного дня
Молодежный день на ПМЭФ в 2024 году пройдет 8 июня, в субботу.
Ключевыми темами станут:
30 вопросов миллиардеру.
Стирая границы: развитие международных связей молодых предпринимателей.
От стажера до ключевого сотрудника: роль программ стажировок в российских компаниях и их эффективность.
Бизнес-ренессанс: прошлое встречает будущее.
Кибербудущее России.
Геймификация жизни: как игры формируют будущее.
Блогосферная революция: тренд на осознанность.
В фокусе — надпрофессиональные компетенции: эффективное развитие ключевых компетенций для будущего рынка труда.
Личный бренд предпринимателя нового времени.
Государство для молодежи: как реализовать себя на государственной службе и в GR.
Как схватить звезды с неба? Стратегия развития для молодежи.
Искусственный интеллект в маркетинге: возможности и перспективы развития.
Завтрашний день: на чем и над чем будут работать ученые?
Культурная программа ПМЭФ
Официальная культурная программа ПМЭФа в этом году оказалась очень насыщенной. Участникам предлагают посетить десятки музеев, сходить в театры и прогуляться по городу с экскурсиями.
Все эти мероприятия объединены в Фестиваль «Петербургские сезоны».
В дни форума пройдут несколько десятков мероприятий, в том числе:
выставка «Лучшие мастера России» (Английская наб, д. 18).
обзорные экскурсии по Президентской библиотеке и выставке «Память поколений», приуроченной к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (Сенатская площадь, д. 3, лит. А).
Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703: специальный предпоказ для коллекционеров и торжественное открытие (Центральный выставочный зал «Манеж», Исаакиевская площадь, д. 1).
Обзорные экскурсии по Президентской библиотеке и выставке «Память поколений», приуроченной к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (Сенатская площадь, д. 3, лит. А).
- большой концерт пианистов-виртуозов «Русская фортепианная школа. Мастера и наше будущее» (Государственная академическая капелла, наб. реки Мойки, д. 20)
балет Бориса Асафьева «Бахчисарайский фонтан» (Мариинский театр, Театральная площадь, д. 1).
революционный концерт по мотивам пьесы Вс. Вишневского «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» (Национальный драматический театр России (Александринский театр), пл. Островского, д. 6).
Электронный выставочный проект «Промышленность блокадного города. К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» («Экспофорум», Экспозиция Санкт-Петербурга, площадка Президентской библиотеки).
К 300-летию Санкт-Петербургского монетного двора: торжественное мероприятие (территория Петропавловской крепости, д. 6, лит. А, здание Санкт-Петербургского монетного двора).
балет Сергея Прокофьева Ромео и Джульетта (Мариинский-2, ул. Декабристов, д. 34).
Как ранее писали СМИ, неформальную вечернюю программу традиционно будут организовывать и отдельные компании, участвующие в форуме. В этом году, например, выступить на мероприятиях предлагали Басте, Григорию Лепсу, Инстасамке, группам «Чиж», «Любэ» и «Руки вверх». Вход на такие вечера закрытый, по приглашениям.
Спортивные игры ПМЭФ
|Название
|Дата проведения
|Место проведения
|Описание
|Регата имени Игоря Викторовича Ченцова
|Яхт-клуб Tenzor Sailing Club, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Румянцево, Пестовская улица
|Регата будет посвящена памяти выдающихся людей в парусном спорте
|1 июня 2024 года
|Турнир объединит спорт, бизнес и музыку и будет предварять основную спортивную программу Форума
|Международная велогонка «Золото Ладоги»
|Ленинградская область, Республика Карелия, г. Санкт-Петербург
|Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» пройдет во второй раз и в этом году дебютирует в программе Форума
|Шахматный вечер
|4 июня 2024 года
|Бизнесмены, политики и общественные деятели вновь соберутся за шахматной доской на ПМЭФ
|Кубок Росконгресса по хоккею
|6 июня
|Хоккей на ПМЭФ – это всегда яркая игра, буря эмоций и запредельная интрига
|Спортивно-деловая премия «Чемпион»
|Санкт-Петербург, WAWELBERG HALL, Невский проспект, д. 7-9
|Идея премии заключается в том, что легенды спорта награждают лидеров бизнеса за поддержку отрасли на главном деловом событии года
|5 июня
|Новый вид спорта похож на теннис, но доступен абсолютно каждому, вне зависимости от возраста, пола и спортивной подготовки
|Турнир «Вечерняя лига настольного тенниса»
|6 июня
|Санкт-Петербург, «Газпром Арена», Футбольная ал., д. 1
|Вечерняя лига настольного тенниса объединит известных политиков, бизнесменов и спортсменов
|Суперфинал Кубка Победы по боксу
|6 июня
|Санкт-Петербург, КСК «Арена», Футбольная аллея, д. 8
|Восемь команд, представляющих федеральные округа, будут соревноваться в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях
|Международная велогонка «Золото Ладоги»
|8 июня
|Ленинградская область, Республика Карелия, г. Санкт-Петербург
|Участники ПМЭФ впервые возможность прикоснуться к миру высоких скоростей большого велоспорта
|Кубок Росконгресса по теннису «Белые ночи»
|8 июня
|Спортивный клуб «Разлив», г. Сестрорецк, ул. Академика Вернова, д. 1
|Для бизнесменов, политиков и общественных деятелей стало хорошей традицией встречаться на теннисных кортах на ПМЭФ
|Благотворительный футбольный матч и гала-концерт «От сердца к сердцу»
|4 июня
|Город воинской славы Колпино
|Любительский матч между лучшими артистами российской эстрады и форвардами отечественного футбола и политики, а также представителями силового блока
|Молодежный день ПМЭФ-2024
|8 июня
|Санкт-Петербург, Спорткомплекс “Политехник”
|Сборные СНГ, Африки, Азии, Латинской Америки, Европы, Сербии и Белоруссии, составленные из российских и зарубежных студентов, обучающихся в Санкт-Петербурге, сыграют в Кубке ПМЭФ по футболу среди молодежных команд. Также в турнире сыграет сборная команда дипломатов России
Расписание ПМЭФ 2024 по дням
Программа ПМЭФ делится на несколько дней. Большая часть мероприятий пройдет в официальные даты форума — с 5 по 8 июня.
На день раньше — 4 июня, на полях ПМЭФ-2024 пройдет Первый Национальный форум "Прикладной искусственный интеллект: решения для взрывного роста экономического развития.
«Искусственный интеллект — это один из ключевых инструментов развития экономики. Благодаря активности бизнеса и реализации федерального проекта “Искусственный интеллект” до 2030 года ИИ-технологии проникнут в самые разные отрасли. В связи с ростом спроса на искусственный интеллект разработчикам и заказчикам необходимо объединяться для выработки наиболее эффективных способов решения поставленных задач. Органы государственной власти будут способствовать этому.
Первый день: 5 июня
5 июня в рамках ПМЭФ пройдет IX Российский форум малого и среднего предпринимательства. Также участники смогут принять участие в работе специализированных деловых площадок — в рамках программы ПМЭФ состоятся форумы «Деловой двадцатки», креативного бизнеса и «Лекарственная безопасность».
Второй день: 6 июня
6 июня состоится церемония Официального открытия XXVII ПМЭФ.
В этот день состоится более 80 дискуссий, круглых столов, сессий, бизнес-диалогов и многое другое.
Третий день: 7 июня
Как сообщили ранее представители партии КПРФ, 7 июня на ПМЭФ выступит президент России Владимир Путин.
Также в расписании форума на этот день запланировано свыше 50 мероприятий.
Четвертый день: 8 июня
8 июня, в завершающий день ПМЭФ-2024, пройдет Форум креативного бизнеса стран БРИКС. Уникальность Форума креативного бизнеса стран БРИКС заключается в акценте на взаимовыгодное сотрудничество в сфере креативных индустрий в масштабе БРИКС и отражена в программе мероприятия.
8 июня состоится на ПМЭФ пройдет Международный молодежный экономический форум, в котором примут участие молодые предприниматели, управленцы, талантливые студенты, аспиранты и ученые, в том числе отмеченные стипендиями, грантами и премиями Президента Российской Федерации.
Повестка Молодежного дня ПМЭФ-2024 охватывает все сферы самореализации молодого поколения: меры поддержки бизнеса, развитие профессиональных сообществ молодежи, международные научные и технологические проекты, туризм, экологию и многое другое.
Полное расписание и и полная деловая программа ПМЭФ-2024 доступны для ознакомления на официальном сайте Форума.
Елена Лесничая