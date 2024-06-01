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Программа ПМЭФ в 2024 году: полное расписание мероприятий и ключевые темы форума

Петербургский международный экономический форум в 2024 году пройдет в Северной столице с 5 по 8 июня. Его главной темой в этом году стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

Источник: Фотобанк Росконгресс

Основные даты и место проведения ПМЭФ

ПМЭФ-2024 пройдет в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум», павильон «Н». Он находится недалеко от аэропорта «Пулково» по адресу: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1 (Пулковские высоты).

Форум пройдет с 5 по 8 июня в 2024 году. Однако часть мероприятий состоятся до и после официальных дат форума. Например, в конце мая в Подмосковье была запланирована Регала имени Игоря Викторовича Ченцова.

Ключевые темы обсуждения на форуме

В рамках форума пройдет более 150 тематических сессий. Предполагается, что участники форума обсудят такие важные темы, как «понимание места и роли России в формирующемся многополярном мироустройстве» и’условия развития международных отношений’и «новых экономических лидеров, которые могут предложить альтернативу традиционным центрам влияния».

Подробный план Петербургского международного экономического форума

Всего в рамках форума в 2024 году запланировано свыше 200 мероприятий.

Деловая программа ПМЭФ

Деловая программа ПМЭФ в 2024 году будет состоять из 4 тематических блоков:

  • Первый трек — «Переход к многополярной модели мировой экономики».

  • Второй трек — «Российская экономика: цели и задачи нового цикла».

  • Третий трек — «Технологии, обеспечивающие лидерство».

  • Четвертый, завершающий — «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».

Программа молодежного дня

Молодежный день на ПМЭФ в 2024 году пройдет 8 июня, в субботу.

Ключевыми темами станут:

  • 30 вопросов миллиардеру.

  • Стирая границы: развитие международных связей молодых предпринимателей.

  • От стажера до ключевого сотрудника: роль программ стажировок в российских компаниях и их эффективность.

  • Бизнес-ренессанс: прошлое встречает будущее.

  • Кибербудущее России.

  • Геймификация жизни: как игры формируют будущее.

  • Блогосферная революция: тренд на осознанность.

  • В фокусе — надпрофессиональные компетенции: эффективное развитие ключевых компетенций для будущего рынка труда.

  • Личный бренд предпринимателя нового времени.

  • Государство для молодежи: как реализовать себя на государственной службе и в GR.

  • Как схватить звезды с неба? Стратегия развития для молодежи.

  • Искусственный интеллект в маркетинге: возможности и перспективы развития.

  • Завтрашний день: на чем и над чем будут работать ученые?

Культурная программа ПМЭФ

Официальная культурная программа ПМЭФа в этом году оказалась очень насыщенной. Участникам предлагают посетить десятки музеев, сходить в театры и прогуляться по городу с экскурсиями.

Все эти мероприятия объединены в Фестиваль «Петербургские сезоны».

В дни форума пройдут несколько десятков мероприятий, в том числе:

  • выставка «Лучшие мастера России» (Английская наб, д. 18).

  • обзорные экскурсии по Президентской библиотеке и выставке «Память поколений», приуроченной к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (Сенатская площадь, д. 3, лит. А).

  • Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703: специальный предпоказ для коллекционеров и торжественное открытие (Центральный выставочный зал «Манеж», Исаакиевская площадь, д. 1).

  • Обзорные экскурсии по Президентской библиотеке и выставке «Память поколений», приуроченной к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (Сенатская площадь, д. 3, лит. А).

  • большой концерт пианистов-виртуозов «Русская фортепианная школа. Мастера и наше будущее» (Государственная академическая капелла, наб. реки Мойки, д. 20)

  • балет Бориса Асафьева «Бахчисарайский фонтан» (Мариинский театр, Театральная площадь, д. 1).

  • революционный концерт по мотивам пьесы Вс. Вишневского «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» (Национальный драматический театр России (Александринский театр), пл. Островского, д. 6).

  • Электронный выставочный проект «Промышленность блокадного города. К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» («Экспофорум», Экспозиция Санкт-Петербурга, площадка Президентской библиотеки).

  • К 300-летию Санкт-Петербургского монетного двора: торжественное мероприятие (территория Петропавловской крепости, д. 6, лит. А, здание Санкт-Петербургского монетного двора).

  • балет Сергея Прокофьева Ромео и Джульетта (Мариинский-2, ул. Декабристов, д. 34).

Как ранее писали СМИ, неформальную вечернюю программу традиционно будут организовывать и отдельные компании, участвующие в форуме. В этом году, например, выступить на мероприятиях предлагали Басте, Григорию Лепсу, Инстасамке, группам «Чиж», «Любэ» и «Руки вверх». Вход на такие вечера закрытый, по приглашениям.

Спортивные игры ПМЭФ

НазваниеДата проведенияМесто проведенияОписание
Регата имени Игоря Викторовича Ченцова
с 30 мая по 2 июня 2024 года
Яхт-клуб Tenzor Sailing Club, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Румянцево, Пестовская улица
Регата будет посвящена памяти выдающихся людей в парусном спорте
Турнир по гольфу Radio Monte Carlo Golf Cup
1 июня 2024 года
Московский городской гольф-клуб, г. Москва, ул. Довженко, д. 1, стр. 1
Турнир объединит спорт, бизнес и музыку и будет предварять основную спортивную программу Форума
Международная велогонка «Золото Ладоги»
1 июня 2024 года
Ленинградская область, Республика Карелия, г. Санкт-Петербург
Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» пройдет во второй раз и в этом году дебютирует в программе Форума
Шахматный вечер
4 июня 2024 года
Санкт-Петербург, частный клуб «Профессор Фрейд», ул. Малая Морская, д. 18
Бизнесмены, политики и общественные деятели вновь соберутся за шахматной доской на ПМЭФ
Кубок Росконгресса по хоккею
6 июня

Хоккей на ПМЭФ – это всегда яркая игра, буря эмоций и запредельная интрига
Спортивно-деловая премия «Чемпион»
5 июня
Санкт-Петербург, WAWELBERG HALL, Невский проспект, д. 7-9
Идея премии заключается в том, что легенды спорта награждают лидеров бизнеса за поддержку отрасли на главном деловом событии года
Матч ТВ Кубок по падел
5 июня
Санкт-Петербург, спортивная площадка Padel PRO, пр. Стачек, д. 45, корп. 2
Новый вид спорта похож на теннис, но доступен абсолютно каждому, вне зависимости от возраста, пола и спортивной подготовки
Турнир «Вечерняя лига настольного тенниса»
6 июня
Санкт-Петербург,  «Газпром Арена», Футбольная ал., д. 1
Вечерняя лига настольного тенниса объединит известных политиков, бизнесменов и спортсменов
Суперфинал Кубка Победы по боксу
6 июняСанкт-Петербург, КСК «Арена», Футбольная аллея, д. 8
Восемь команд, представляющих федеральные округа, будут соревноваться в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях
Международная велогонка «Золото Ладоги»
8 июняЛенинградская область, Республика Карелия, г. Санкт-Петербург
Участники ПМЭФ впервые возможность прикоснуться к миру высоких скоростей большого велоспорта
Кубок Росконгресса по теннису «Белые ночи»
8 июняСпортивный клуб «Разлив», г. Сестрорецк, ул. Академика Вернова, д. 1
Для бизнесменов, политиков и общественных деятелей стало хорошей традицией встречаться на теннисных кортах на ПМЭФ
Благотворительный футбольный матч и гала-концерт «От сердца к сердцу»
4 июняГород воинской славы Колпино
Любительский матч между лучшими артистами российской эстрады и форвардами отечественного футбола и политики, а также представителями силового блока
Молодежный день ПМЭФ-2024
8 июняСанкт-Петербург, Спорткомплекс “Политехник”
Сборные СНГ, Африки, Азии, Латинской Америки, Европы, Сербии и Белоруссии, составленные из российских и зарубежных студентов, обучающихся в Санкт-Петербурге, сыграют в Кубке ПМЭФ по футболу среди молодежных команд. Также в турнире сыграет сборная команда дипломатов России

Расписание ПМЭФ 2024 по дням

Программа ПМЭФ делится на несколько дней. Большая часть мероприятий пройдет в официальные даты форума — с 5 по 8 июня.

На день раньше — 4 июня, на полях ПМЭФ-2024 пройдет Первый Национальный форум "Прикладной искусственный интеллект: решения для взрывного роста экономического развития.

«Искусственный интеллект — это один из ключевых инструментов развития экономики. Благодаря активности бизнеса и реализации федерального проекта “Искусственный интеллект” до 2030 года ИИ-технологии проникнут в самые разные отрасли. В связи с ростом спроса на искусственный интеллект разработчикам и заказчикам необходимо объединяться для выработки наиболее эффективных способов решения поставленных задач. Органы государственной власти будут способствовать этому.

Первый день: 5 июня

5 июня в рамках ПМЭФ пройдет IX Российский форум малого и среднего предпринимательства. Также участники смогут принять участие в работе специализированных деловых площадок — в рамках программы ПМЭФ состоятся форумы «Деловой двадцатки», креативного бизнеса и «Лекарственная безопасность».

Второй день: 6 июня

6 июня состоится церемония Официального открытия XXVII ПМЭФ.

В этот день состоится более 80 дискуссий, круглых столов, сессий, бизнес-диалогов и многое другое.

Третий день: 7 июня

Как сообщили ранее представители партии КПРФ, 7 июня на ПМЭФ выступит президент России Владимир Путин.

Также в расписании форума на этот день запланировано свыше 50 мероприятий.

Четвертый день: 8 июня

8 июня, в завершающий день ПМЭФ-2024, пройдет Форум креативного бизнеса стран БРИКС. Уникальность Форума креативного бизнеса стран БРИКС заключается в акценте на взаимовыгодное сотрудничество в сфере креативных индустрий в масштабе БРИКС и отражена в программе мероприятия.

8 июня состоится на ПМЭФ пройдет Международный молодежный экономический форум, в котором примут участие молодые предприниматели, управленцы, талантливые студенты, аспиранты и ученые, в том числе отмеченные стипендиями, грантами и премиями Президента Российской Федерации.

Повестка Молодежного дня ПМЭФ-2024 охватывает все сферы самореализации молодого поколения: меры поддержки бизнеса, развитие профессиональных сообществ молодежи, международные научные и технологические проекты, туризм, экологию и многое другое.

Полное расписание и и полная деловая программа ПМЭФ-2024 доступны для ознакомления на официальном сайте Форума.

Елена Лесничая