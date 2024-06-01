Программа ПМЭФ в 2024 году: полное расписание мероприятий и ключевые темы форума

«Искусственный интеллект — это один из ключевых инструментов развития экономики. Благодаря активности бизнеса и реализации федерального проекта “Искусственный интеллект” до 2030 года ИИ-технологии проникнут в самые разные отрасли. В связи с ростом спроса на искусственный интеллект разработчикам и заказчикам необходимо объединяться для выработки наиболее эффективных способов решения поставленных задач. Органы государственной власти будут способствовать этому.